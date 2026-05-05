ARCA confirmó desde qué sueldo se paga el Impuesto a las Ganancias en mayo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) actualizó los valores del Impuesto a las Ganancias para el primer semestre de 2026, lo que definió nuevos pisos salariales a partir de los cuales los trabajadores comienzan a tributar. Los montos, vigentes entre enero y junio, fueron ajustados en base a la inflación acumulada.

El tributo no alcanza a todos los empleados, sino únicamente a quienes superan determinados niveles de ingreso . Estos umbrales varían según la situación personal y familiar de cada contribuyente, ya que el cálculo contempla deducciones como hijos a cargo o estado civil.

De acuerdo con los valores oficiales difundidos, estos son los ingresos aproximados desde los que se empieza a pagar el impuesto:

Estos valores muestran que el impuesto impacta principalmente en los salarios más altos, ya que los niveles de ingreso necesarios para quedar alcanzado se ubican por encima del promedio de remuneraciones del país.

El cálculo del Impuesto a las Ganancias se realiza sobre el salario bruto, al que luego se le descuentan aportes previsionales y deducciones personales. Solo si el ingreso supera el mínimo establecido, se aplica la escala progresiva del tributo.

Las alícuotas son escalonadas: comienzan en torno al 5% para los niveles más bajos alcanzados y pueden llegar hasta el 35% en los tramos más altos de ingresos.

La actualización de los mínimos no imponibles responde al mecanismo semestral que ajusta las escalas según la evolución de los precios. Esto busca evitar que trabajadores con ingresos medios queden alcanzados por el impuesto únicamente por efecto de la inflación.

Sin embargo, a pesar de la suba de los pisos, especialistas advierten que los incrementos salariales pueden hacer que más contribuyentes queden alcanzados con el correr de los meses.