Subasta de celulares de ARCA: iPhone, Xiaomi y más desde precios bajos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) realizará una nueva subasta online de celulares y productos electrónicos a través del Banco Ciudad. Se trata de la Subasta N° 3867, que se llevará a cabo el próximo 21 de mayo entre las 11:01 y las 13:31, bajo modalidad digital.

El evento incluye distintos lotes de teléfonos móviles nuevos y en caja, con precios base que arrancan desde los $121.410. Entre las opciones se destacan equipos como iPhone, Xiaomi e Infinix, con valores que varían según el modelo y la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, un iPhone 13 de 128 GB parte desde $559.835, mientras que modelos de Xiaomi se ofrecen desde poco más de $120.000.

Todos los productos se encuentran ubicados en Posadas, Misiones, y no cuentan con envío, por lo que el retiro debe realizarse de manera presencial.

Para participar es necesario registrarse y dejar una caución. Foto: Archivo

Para formar parte de la subasta, los interesados deben registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad. Una vez creada la cuenta, es necesario elegir la subasta correspondiente, revisar las condiciones de venta y constituir una caución (depósito en garantía) para poder ofertar.

Tras acreditar ese pago, el usuario recibe la habilitación por correo electrónico y queda en condiciones de participar el día del evento. Las ofertas se realizan de manera online en tiempo real, dentro del horario establecido.

Desde ARCA remarcan que los compradores tendrán una instancia de revisión al momento de retirar los productos. Sin embargo, una vez firmada la conformidad y retirados los bienes, no se aceptarán reclamos posteriores.

La subasta representa una oportunidad para acceder a tecnología a precios competitivos, aunque exige cumplir con todos los pasos previos y condiciones establecidas.