ARCA subasta placas de madera y piedras semipreciosas: cómo participar
ARCA confirmó dos nuevas subastas en el calendario y suma placas de madera y piedras semipreciosas. Así se puede participar online.
La Aduana, a través de ARCA, confirmó que se realizará una nueva subasta de placas de madera, piedras semipreciosas y celulares, como había confirmado este sitio días atrás. Los nuevos remates tienen el objetivo de "generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente".
La Aduana realizará el nuevo remate este jueves 30 de placas de madera. Además, en el mes de mayo, el jueves 14 se subastarán piedras semipreciosas y el jueves 21, celulares.
Entre enero y marzo se subastaron productos textiles, hilados, alfombras y mantas, y rollos de caño de cobre y vidrio, entre otros productos.
Todo el dinero obtenido se incorpora a las rentas fiscales. La recaudación por subastas acumulada al 31 de marzo de 2026 asciende a $ 78.555.696.
Asimismo, y en orden a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo registran, ARCA realizará nuevos remates durante 2026 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente.
El cronograma se puede consultar en www.arca.gob.ar/rematesysubastas.
Cómo participar de la subasta de ARCA
Si querés participar en la subasta de ARCA publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos que tenés que seguir:
- Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar
Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).
- Elegir la subasta que te interesa
Buscá en el listado la Subasta Nº 3781 y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.
- Leer las condiciones de venta
Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).
- Constituir la caución
Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.
- Esperar habilitación por email
Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.
- Ofertar online
El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.