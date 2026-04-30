ARCA subasta placas de madera y piedras semipreciosas: cómo participar

La Aduana, a través de ARCA , confirmó que se realizará una nueva subasta de placas de madera, piedras semipreciosas y celulares, como había confirmado este sitio días atrás . Los nuevos remates tienen el objetivo de "generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente".

La Aduana realizará el nuevo remate este jueves 30 de placas de madera . Además, en el mes de mayo, el jueves 14 se subastarán piedras semipreciosas y el jueves 21 , celulares .

Entre enero y marzo se subastaron productos textiles, hilados, alfombras y mantas, y rollos de caño de cobre y vidrio, entre otros productos.

Todo el dinero obtenido se incorpora a las rentas fiscales. La recaudación por subastas acumulada al 31 de marzo de 2026 asciende a $ 78.555.696.

Asimismo, y en orden a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo registran, ARCA realizará nuevos remates durante 2026 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente.

El cronograma se puede consultar en www.arca.gob.ar/rematesysubastas.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Si querés participar en la subasta de ARCA publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta Nº 3781 y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.