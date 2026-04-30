Monotributo ARCA mayo 2026: cuánto hay que pagar por categoría

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó los valores del monotributo vigentes para mayo de 2026. Los montos mensuales dependen de la categoría del contribuyente, determinada principalmente por la facturación anual, entre otros parámetros establecidos por el régimen.

Las categorías del monotributo van desde la A hasta la K, con topes de ingresos que van desde $10.277.988,13 anuales en la categoría más baja hasta $108.357.084,05 en la más alta. Estos límites definen en qué segmento se ubica cada contribuyente y, en consecuencia, el monto mensual a pagar.

En mayo, los valores mensuales comienzan en $42.386,74 para la categoría A y ascienden progresivamente. Por ejemplo, la categoría B paga $48.250,78, mientras que la C abona $56.501,85 en servicios o $55.227,06 en bienes. En los niveles intermedios, la categoría E alcanza $102.537,97 en servicios, y en los escalones más altos, la categoría H llega a $447.346,93 para quienes prestan servicios.

El esquema contempla diferencias entre actividades, ya que quienes venden bienes suelen pagar menos que quienes prestan servicios dentro de la misma categoría. Esto responde a la estructura de costos y cargas impositivas diferenciadas dentro del régimen simplificado.

Qué es el monotributo y cómo funciona

El monotributo es un sistema que unifica en un solo pago mensual el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los aportes a la seguridad social. Está destinado a pequeños contribuyentes y busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Para mantenerse dentro del régimen, es clave respetar los parámetros establecidos, como los niveles de facturación, el consumo de energía, la superficie afectada a la actividad y los alquileres. Superar estos límites puede implicar la exclusión automática y el pase al régimen general.