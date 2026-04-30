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Monotributo ARCA mayo 2026: cuánto hay que pagar por categoría

Los valores del monotributo para mayo de 2026 ya fueron confirmados por ARCA, con diferencias según la categoría y actividad.

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Los valores de mayo 2026 fueron confirmados por ARCA y varían según actividad y facturación. Foto: Walter Moreno/MDZ
Los valores de mayo 2026 fueron confirmados por ARCA y varían según actividad y facturación. Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores del monotributo vigentes para mayo de 2026. Los montos mensuales dependen de la categoría del contribuyente, determinada principalmente por la facturación anual, entre otros parámetros establecidos por el régimen.

Escalas y límites de facturación

Las categorías del monotributo van desde la A hasta la K, con topes de ingresos que van desde $10.277.988,13 anuales en la categoría más baja hasta $108.357.084,05 en la más alta. Estos límites definen en qué segmento se ubica cada contribuyente y, en consecuencia, el monto mensual a pagar.

Pagar puntualmente el monotributo se hace cuesta arriba para la mayoría de los afiliados Foto: Walter Moreno/MDZ
Los montos mensuales incluyen componente impositivo, jubilatorio y obra social. Foto: Walter Moreno/MDZ

Los montos mensuales incluyen componente impositivo, jubilatorio y obra social. Foto: Walter Moreno/MDZ

Cuánto se paga en mayo de 2026

En mayo, los valores mensuales comienzan en $42.386,74 para la categoría A y ascienden progresivamente. Por ejemplo, la categoría B paga $48.250,78, mientras que la C abona $56.501,85 en servicios o $55.227,06 en bienes. En los niveles intermedios, la categoría E alcanza $102.537,97 en servicios, y en los escalones más altos, la categoría H llega a $447.346,93 para quienes prestan servicios.

El esquema contempla diferencias entre actividades, ya que quienes venden bienes suelen pagar menos que quienes prestan servicios dentro de la misma categoría. Esto responde a la estructura de costos y cargas impositivas diferenciadas dentro del régimen simplificado.

Qué es el monotributo y cómo funciona

El monotributo es un sistema que unifica en un solo pago mensual el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los aportes a la seguridad social. Está destinado a pequeños contribuyentes y busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Para mantenerse dentro del régimen, es clave respetar los parámetros establecidos, como los niveles de facturación, el consumo de energía, la superficie afectada a la actividad y los alquileres. Superar estos límites puede implicar la exclusión automática y el pase al régimen general.

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