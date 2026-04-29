ARCA endurece los controles: cuándo un monotributista puede quedar excluido

Para muchos trabajadores independientes, pequeños comerciantes y prestadores de servicios, el monotributo de ARCA funciona como la puerta de entrada al sistema formal. Permite pagar una cuota mensual que reúne el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social. Pero esa facilidad también tiene límites.

En 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero mantiene controles sobre los ingresos, los consumos, los depósitos bancarios y la actividad declarada para determinar si un contribuyente puede seguir dentro del régimen simplificado.

El primer filtro está en la facturación anual. ARCA establece categorías de la A a la K, definidas principalmente por los ingresos brutos, aunque también pueden intervenir otros parámetros como superficie afectada, energía eléctrica consumida, alquileres devengados y precio unitario máximo de venta. Estos valores se actualizan dos veces al año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desde el 1 de febrero de 2026 , los ingresos brutos máximos anuales quedaron fijados de la siguiente manera: categoría A, hasta $10.277.988,13 ; B, hasta $15.058.447,71 ; C, hasta $21.113.696,52 ; D, hasta $26.212.853,42 ; E, hasta $30.833.964,37 ; F, hasta $38.642.048,36 ; G, hasta $46.211.109,37 ; H, hasta $70.113.407,33 ; I, hasta $78.479.211,62 ; J, hasta $89.872.640,30 ; y K, hasta $108.357.084,05 . Superar el máximo permitido para la categoría más alta es una causal de exclusión del régimen.

Gastos, compras y bancos bajo la lupa

El control no se limita a cuánto factura una persona. ARCA también cruza información sobre compras, gastos personales y movimientos bancarios. Si los consumos resultan incompatibles con los ingresos declarados y no tienen una justificación válida, el organismo puede interpretar que existe una inconsistencia fiscal. Lo mismo ocurre cuando los depósitos bancarios no guardan relación con la categoría informada por el contribuyente.

La normativa también marca un límite para las compras y gastos vinculados al desarrollo de la actividad. En el caso de venta de bienes, no pueden alcanzar o superar el 80% de los ingresos brutos anuales máximos de la categoría K. Para locaciones, prestaciones de servicios o ejecución de obras, el límite es más bajo: no pueden superar el 40% de ese mismo parámetro. Estos controles buscan detectar casos en los que el movimiento económico real no coincide con el encuadre declarado.

Cuándo se produce la exclusión del monotributo

La exclusión puede activarse cuando ARCA detecta, por controles sistémicos, una causal incompatible con el monotributo. En esos casos, el contribuyente recibe una notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico y puede apelar dentro de los 15 días. Si la irregularidad surge de una fiscalización presencial, el organismo debe notificar la situación y poner a disposición las pruebas; luego, el contribuyente puede presentar un descargo formal.

Entre los motivos que pueden dejar afuera a un monotributista aparecen la falta de facturación de operaciones, la importación de bienes o servicios para su posterior comercialización, el desarrollo de más de tres actividades simultáneas, la posesión de más de tres unidades de explotación y la categorización como venta de productos cuando, en realidad, se prestan servicios. También puede haber problemas si el precio unitario de venta supera el máximo permitido o si la superficie o el alquiler exceden los parámetros del régimen.

Además de la exclusión, existe la baja de oficio por falta de pago. ARCA informa que puede producirse cuando el contribuyente acumula 10 meses consecutivos sin pagar. Para volver a inscribirse, primero debe regularizar la deuda o incluirla en un plan de pagos; el trámite no es automático. En cambio, cuando se produce una exclusión del monotributo, el contribuyente no puede regresar al régimen hasta que pasen tres años calendario desde la fecha de exclusión.

Por eso, la permanencia en el monotributo exige algo más que pagar la cuota mensual. También requiere mantener actualizada la categoría, revisar la facturación de los últimos 12 meses, controlar que los gastos sean compatibles con los ingresos y verificar que la actividad declarada coincida con la actividad real. La recategorización se realiza dos veces por año, en febrero y agosto, y corresponde hacerla cuando cambian los parámetros de la actividad.