Alerta ARCA: el dato que los monotributistas deben controlar en junio

ARCA recuerda que los monotributistas deben controlar su facturación acumulada de los últimos 12 meses para evitar problemas en la próxima recategorización.

De cara a la próxima recategorización del monotributo, que se realizará a comienzos de agosto, los contribuyentes deben prestar atención a su nivel de ingresos. En el portal de ARCA puede hacerse de forma sencilla a través del Monitor de Facturación, una herramienta clave para controlar cuánto se facturó en los últimos 12 meses.

Monotributo: el dato clave que hay que mirar en junio El Monitor de Facturación se encuentra en el portal de ARCA en la sección de monotributo y cobra especial relevancia en esta parte del año, ya que permite visualizar de forma clara el avance de la facturación acumulada. A través de una barra gráfica dentro del portal, el sistema muestra cuánto se lleva facturado y cuánto resta para alcanzar el tope de la categoría.

Además, la herramienta incorpora alertas que indican si el contribuyente está por exceder los límites establecidos o si ya los superó. En esos casos, el sistema también advierte sobre la necesidad de realizar la recategorización o, en situaciones más extremas, de pasar al régimen general.

Este seguimiento es clave durante junio, ya que permite anticiparse a la recategorización y evitar inconsistencias. Cabe recordar que el monotributo se ajusta en función de la facturación de los últimos doce meses cerrados, por lo que cada ingreso cuenta al momento de definir la categoría correspondiente.