Becas Progresar: por qué podrías no cobrar en junio y cómo saber si te pagan

Mientras miles de estudiantes esperan el pago de junio , las Becas Progresar continúan con la evaluación de solicitudes y la revisión de requisitos. En ese contexto, algunos beneficiarios podrían quedar excluidos del cobro por diversos motivos que todavía no conocen.

Para despejar dudas, quienes se anotaron para recibir la beca pueden consultar de manera online si su solicitud fue aprobada y si tienen un pago programado para este mes.

Los estudiantes pueden verificar el estado de su beneficio a través de las plataformas oficiales habilitadas por el Gobierno.

Si enviaste la solicitud para recibir la Beca Progresar todavía puede estar en revisión. Foto: Télam

Los requisitos claves para inscribirse a las Becas Progresar. Foto: Télam

Para consultar si hay una acreditación prevista, hay que:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción "Mis cobros".

Verificar si figura una fecha de pago para junio.

Desde Mi Argentina

También es posible revisar la información desde la aplicación Mi Argentina:

Ingresar con el usuario registrado.

Consultar el estado del beneficio y la fecha estimada de acreditación.

Quiénes pueden quedar sin cobrar las Becas Progresar

Existen diferentes motivos por los cuales un estudiante puede perder el acceso al beneficio o no recibir el pago.

Entre las principales causas se encuentran:

No cumplir con los requisitos de la línea de beca solicitada.

Haber finalizado una carrera de grado, tecnicatura o profesorado.

Haber sido dado de baja anteriormente del programa por incumplimientos.

Superar en dos años o más la duración prevista de la carrera según el plan de estudios.

Estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias o que lo esté algún integrante del grupo familiar.

Percibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.

Haber recibido Progresar Superior como ingresante en dos convocatorias anteriores y postularse nuevamente para una tercera carrera.

No acreditar la condición de alumno regular.

No cumplir con las exigencias académicas previstas para cada línea de beca.

Incumplir cualquier otra condición establecida en el reglamento vigente.

Qué significa que la solicitud aparezca como observada

Cuando una inscripción figura como "observada", no implica necesariamente que haya sido rechazada.

En muchos casos se debe a documentación pendiente, errores en los datos declarados o información académica que todavía debe ser validada por la institución educativa correspondiente.

Cómo hacer un reclamo

Los estudiantes pueden ingresar a la plataforma Progresar para conocer el motivo de la observación o rechazo de su solicitud.

Si corresponde, también podrán iniciar un reclamo dentro de los plazos establecidos para que la situación sea revisada y corregida.