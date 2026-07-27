Se terminan las vacaciones de invierno: cuándo vuelven las clases en CABA y la provincia de Buenos Aires
Tras dos semanas de receso, los alumnos de CABA y la provincia de Buenos Aires volverán a las aulas. Cuáles son las fechas de regreso en cada provincia.
Las vacaciones de invierno llegan a su fin en CABA y la provincia de Buenos Aires. Tras el receso que comenzó el 20 de julio, miles de estudiantes volverán a las aulas en los próximos días. Cuándo empiezan las clases y qué pasa en el resto de las provincias.
Cuándo empiezan las clases en CABA y Buenos Aires
Las clases en CABA y la provincia de Buenos Aires se reanudarán el lunes 3 de agosto, luego de las vacaciones de invierno que se extendieron del 20 al 31 de julio.
La misma fecha de regreso fue establecida para Chaco y Santiago del Estero y alcanza a todos los niveles educativos, de acuerdo con los calendarios escolares oficiales.
Qué provincias ya volvieron a clases
La mayoría de las provincias ya retomó el ciclo lectivo porque tuvo las vacaciones de invierno en fechas anteriores.
El 20 de julio volvieron a las aulas:
- Córdoba
- Entre Ríos
- Mendoza
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe
El 27 de julio retomaron las clases en:
- Catamarca
- Chubut
- Corrientes
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Sin embargo, en algunos de esos distritos, el receso fue extendido por las bajas temperaturas.
Cuándo terminan las clases en 2026
Según el calendario escolar 2026, la mayoría de las provincias finalizará el ciclo lectivo el 18 de diciembre.
Las excepciones son:
- Formosa: 17 de diciembre.
- Buenos Aires y Mendoza: 22 de diciembre.
- La Pampa: 23 de diciembre.