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Se terminan las vacaciones de invierno: cuándo vuelven las clases en CABA y la provincia de Buenos Aires

Tras dos semanas de receso, los alumnos de CABA y la provincia de Buenos Aires volverán a las aulas. Cuáles son las fechas de regreso en cada provincia.

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Cuándo vuelven las clases en CABA y PBA tras las vacaciones de invierno. Foto: Twitter

Cuándo vuelven las clases en CABA y PBA tras las vacaciones de invierno. Foto: Twitter

Las vacaciones de invierno llegan a su fin en CABA y la provincia de Buenos Aires. Tras el receso que comenzó el 20 de julio, miles de estudiantes volverán a las aulas en los próximos días. Cuándo empiezan las clases y qué pasa en el resto de las provincias.

Las vacaciones de invierno ya llegaron a su fin en varias provincias.

Las vacaciones de invierno ya llegaron a su fin en varias provincias.

Cuándo empiezan las clases en CABA y Buenos Aires

Las clases en CABA y la provincia de Buenos Aires se reanudarán el lunes 3 de agosto, luego de las vacaciones de invierno que se extendieron del 20 al 31 de julio.

La misma fecha de regreso fue establecida para Chaco y Santiago del Estero y alcanza a todos los niveles educativos, de acuerdo con los calendarios escolares oficiales.

Qué provincias ya volvieron a clases

La mayoría de las provincias ya retomó el ciclo lectivo porque tuvo las vacaciones de invierno en fechas anteriores.

El 20 de julio volvieron a las aulas:

  • Córdoba
  • Entre Ríos
  • Mendoza
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Fe

El 27 de julio retomaron las clases en:

  • Catamarca
  • Chubut
  • Corrientes
  • Formosa
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán

Sin embargo, en algunos de esos distritos, el receso fue extendido por las bajas temperaturas.

Cuándo terminan las clases en 2026

Según el calendario escolar 2026, la mayoría de las provincias finalizará el ciclo lectivo el 18 de diciembre.

Las excepciones son:

  • Formosa: 17 de diciembre.
  • Buenos Aires y Mendoza: 22 de diciembre.
  • La Pampa: 23 de diciembre.

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