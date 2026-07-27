Se terminan las vacaciones de invierno: cuándo vuelven las clases en CABA y la provincia de Buenos Aires

Las vacaciones de invierno llegan a su fin en CABA y la provincia de Buenos Aires . Tras el receso que comenzó el 20 de julio, miles de estudiantes volverán a las aulas en los próximos días. Cuándo empiezan las clases y qué pasa en el resto de las provincias.

Las clases en CABA y la provincia de Buenos Aires se reanudarán el lunes 3 de agosto, luego de las vacaciones de invierno que se extendieron del 20 al 31 de julio.

Las vacaciones de invierno ya llegaron a su fin en varias provincias.

La misma fecha de regreso fue establecida para Chaco y Santiago del Estero y alcanza a todos los niveles educativos, de acuerdo con los calendarios escolares oficiales.

La mayoría de las provincias ya retomó el ciclo lectivo porque tuvo las vacaciones de invierno en fechas anteriores.

El 20 de julio volvieron a las aulas:

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

El 27 de julio retomaron las clases en:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Sin embargo, en algunos de esos distritos, el receso fue extendido por las bajas temperaturas.

Cuándo terminan las clases en 2026

Según el calendario escolar 2026, la mayoría de las provincias finalizará el ciclo lectivo el 18 de diciembre.

Las excepciones son: