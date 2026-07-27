Las impactantes imágenes de Bariloche cubierta de nieve: autos varados, boom turístico y emergencia climática
La ciudad de Bariloche registra varias jornadas de nieve, impulsando al turismo nacional durante las vacaciones de invierno.
Tras varias jornadas de nieve intensa en varios puntos del país, Bariloche volvió a amanecer cubierta de blanco. En ese contexto, decenas de vecinos y turistas, que viajaron al famoso destino de la provincia de Río Negro por las vacaciones de invierno, compartieron imágenes impactantes de la ciudad cubierta de nieve.
Mientras chicos y grandes se divierten con la nieve en San Carlos de Bariloche, también se vieron videos de decenas de autos varados en las calles de la ciudad rionegrina y hubo varios vuelos cancelados por el temporal. En ese marco, el Municipio declaró la Emergencia Climática por las nevadas que afectan a la ciudad y recomendó evitar la circulación de vehículos particulares.
A través de un comunicado, las autoridades municipales informaron que durante las próximas horas se esperan condiciones meteorológicas adversas, entre ellas nevadas, que impactarán en la circulación y en la actividad cotidiana. Según el municipio, a cargo de Walter Cortés, la declaración de emergencia busca resguardar la seguridad vial y la integridad física de vecinos y turistas.