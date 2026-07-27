Por qué hay tantos cortes de Aysam en distintas calles de la Quinta y Sexta Sección

Desde hace aproximadamente un mes, quienes transitan por distintos sectores de la Ciudad de Mendoza comenzaron a encontrarse con una imagen que se repite: media calzada ocupada por tachos plásticos y mallas protectoras de color naranja que obligan a reducir la circulación. Las intervenciones se observan en diferentes calles , especialmente en la Quinta y la Sexta Sección.

Los trabajos también generaron algunas complicaciones para los vecinos. En algunos casos, las obras redujeron el espacio para circular e incluso afectaron temporalmente el acceso a las entradas de viviendas, lo que despertó consultas sobre el motivo de tantas intervenciones al mismo tiempo.

Ante esta situación, MDZ consultó a Aysam para conocer de qué se trataban estas obras . Desde la empresa explicaron que no corresponden a nuevas reparaciones de cañerías, sino al cierre definitivo de intervenciones que habían sido realizadas con anterioridad y que, hasta ahora, contaban con una reparación provisoria sobre la calzada.

Según detallaron desde Aysam , estos trabajos consisten en reemplazar los sectores que habían quedado tapados o emparchados de manera temporal luego de una obra o reparación. Ahora, la empresa ejecuta la etapa final, que incluye el asfaltado definitivo y todas las tareas necesarias para dejar la calzada en óptimas condiciones.

Las intervenciones pueden verse en numerosos puntos de la Ciudad. Entre ellos, se puede observar uno que está ubicado sobre Coronel Rodríguez, entre Luzuriaga y Olegario Andrade. También hay trabajos sobre Olegario Andrade, entre Coronel Rodríguez y Olascoaga, además de otro frente de obra en Luzuriaga, entre Rodríguez y Olascoaga.

A esos sectores se suman otros registrados por MDZ en calles como Suipacha y Granaderos, en la Sexta Sección, además de Martínez de Rozas, en la Quinta Sección. En todos los casos, el esquema es similar: media calzada delimitada con señalización preventiva mientras se completa la reparación final del pavimento.

Los cortes parciales despertaron consultas entre vecinos por las demoras y complicaciones para circular. Aysam informó que forman parte de la etapa final de obras anteriores. Gentileza vecinos de la Sexta Sección

Obras que se repiten en distintos barrios

Desde la empresa señalaron que este tipo de trabajos se realiza una vez finalizada una obra de infraestructura o una reparación que, en una primera etapa, requiere una solución provisoria sobre el pavimento. Con el paso del tiempo y cuando las condiciones lo permiten, se ejecuta el arreglo definitivo para devolver la calle a su estado normal.

Por eso, aunque las intervenciones puedan parecer nuevas obras distribuidas por distintos barrios, en realidad corresponden a la última etapa de trabajos que ya habían sido realizados anteriormente. Una vez finalizadas estas tareas, la calzada queda completamente restaurada y en condiciones para la circulación habitual.