"Todavía siento miedo, vergüenza y dolor": el testimonio de la expareja de Gonzalo Morales por violencia de género

Karen , expareja de Gonzalo “Toro” Morales , denunció públicamente por violencia de género al actual delantero de Barracas Central . La joven difundió en su cuenta de Instagram fotografías de lesiones, capturas de conversaciones de WhatsApp y un descargo en el que relató situaciones que, según afirmó, ocurrieron durante los meses de convivencia con el futbolista.

La publicación fue realizada después del cese de la convivencia, que según el texto ocurrió este fin de semana. En su testimonio, la joven -bajo el usuario de Instagram de @karenadinna- sostuvo que fue víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte del jugador, y aseguró que decidió hacer público el caso luego de superar el miedo a posibles represalias.

"Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre.

Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central. Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo dejé.

Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que “con plata se arregla todo”, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar. Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad".