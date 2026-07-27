La nieve pudo más que el temporal y miles de turistas coparon alta montaña

La habilitación del camino hasta Punta de Vacas desató un importante movimiento de turistas que aprovecharon el paisaje blanco para disfrutar de la nieve.

El paisaje completamente blanco atrajo visitantes de distintos puntos del país y también del extranjero, que vivieron una jornada inolvidable.

Durante varios días, el intenso temporal convirtió a la cordillera mendocina en un enorme manto blanco, por lo que también se ha mantenido cerrado el acceso a alta montaña. Día a día turistas y mendocinos siguen de cerca la evolución del clima con la esperanza de poder acercarse a disfrutar de una de las postales más espectaculares del invierno.

Una de esas posibilidades llegó el jueves cerca del mediodía, cuando las autoridades habilitaron el tránsito hasta Punta de Vacas. En cuestión de horas, la Ruta Nacional N°7 cambió completamente de escenario: donde antes solo había nieve y alguna que otra máquina de Vialidad despejando el camino, comenzaron a aparecer autos, micros y trafic repletas de visitantes con un mismo objetivo, vivir la nieve de cerca.

MDZ recorrió el tramo comprendido entre el puente sobre el río Mendoza y Punta de Vacas y encontró un movimiento pocas veces visto. A la vera de la ruta había vehículos estacionados prácticamente en cada espacio disponible. Familias enteras bajaban con botas para nieve, ropa térmica, trineos de plástico y equipos alquilados para disfrutar de una jornada inolvidable.

Una montaña que emociona a quienes llegan por primera vez Micros, trafic y autos particulares llenaron la montaña luego de la apertura parcial del camino en medio del intenso temporal. Alf Ponce Mercado / MDZ Entre los visitantes había turistas brasileros, viajeros de distintas provincias argentinas y familias mendocinas que aprovecharon la apertura parcial del camino. También se observó a vendedores ambulantes ofreciendo bebidas calientes, comidas y accesorios para la nieve, acompañando el intenso movimiento turístico.

Los más chicos fueron quienes más disfrutaron del paisaje. Apenas descendían de los vehículos comenzaban las guerras de nieve, los primeros intentos de deslizarse con pequeños trineos y las infaltables fotos familiares con la cordillera completamente blanca de fondo.