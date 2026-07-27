Tiempo en la Ciudad de Buenos Aires: el pronóstico del SMN para la última semana de vacaciones de invierno

Una semana “primaveral”, pero con algunas lluvias se espera en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

En ese sentido, las temperaturas máximas llegarán o rozarán los 20 grados y las mínimas estarán cerca o directamente superarán los 10 grados.

En el medio, el SMN anunció la presencia de precipitaciones que provocarán un leve descenso de las marcas térmicas, aunque de todas maneras serán jornadas agradables par disfrutar con actividades al aire libre, en lo que serán los últimos siete días del receso invernal en CABA y la provincia de Buenos Aires -la otra provincia que está en idéntica situación es Santiago del Estero-.

El lunes se prevé cielo nublado, con chaparrones entre la tarde y la noche, vientos del este cambiando al norte y luego al sudoeste y las marcas térmicas irán de los 12 a los 18 grados.

Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sudeste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 12 y los 17 grados.

En tanto, el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 16.

Ya el jueves se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 7 a los 16 grados, por lo que será el día más frío de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 9 y los 18 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19.