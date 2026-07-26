Jorge Macri en La Rural: "Estamos en una muy buena relación con el Gobierno Nacional"

El jefe de Gobierno porteño participó del acto central de la Exposición Rural 2026 y destacó el vínculo con el Gobierno de Javier Milei.

El saludo de Jorge Macri y Javier Milei en el acto de inauguración de la Exposición Rural 2026.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dijo presente en el acto de inauguración oficial de la Exposición Rural y destacó la importancia del sector agropecuario para el desarrollo del país.

Al llegar al predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, Jorge Macri habló con los medios presentes y sostuvo que el agro ocupa un lugar central tanto para la economía nacional como para la Ciudad de Buenos Aires. "El campo es muy relevante para el país y para la Ciudad", afirmó el jefe del Gobierno porteño al referirse al papel que desempeña el sector en la actividad económica.

Durante sus declaraciones, rechazó la idea de una división entre el ámbito urbano y el agropecuario. "Esa vieja dicotomía sobre el campo y la ciudad no existe más", expresó. En ese sentido, explicó que existe una relación entre ambos sectores y señaló que esa integración también se refleja en el ámbito educativo y tecnológico. "Los jóvenes del campo vienen a estudiar a nuestras universidades, incorporan conocimiento y tecnología", indicó.

Las palabras de Jorge Macri en La Rural Además, destacó la participación del sector en los desarrollos vinculados con la innovación. Según precisó, dos tercios de los proyectos que se desarrollan en el Parque de la Innovación están relacionados con los alimentos y la biotecnología. "Dos tercios de los desarrollos que se dan en el Parque de la Innovación tienen que ver con los alimentos y la biotecnología, así que estamos absolutamente integrados, es un solo país", sostuvo.

"Si al campo le va bien, la Argentina tiene muchas más oportunidades, sin ninguna duda", concluyó.