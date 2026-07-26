Todas las imágenes de Javier Milei en la inauguración de la 138° edición de la Exposición Rural

Este domingo, el presidente de la Nación encabezó el acto de inaguración de la 138° edición de la Exposición Rural en Palermo. Mirá las fotos.

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Nicolás Pino y Javier Milei en el acto de inauguración de la Exposición Rural 2026.

El presidente Javier Milei encabezó, este domingo, el acto oficial de inauguración de la 138° edición de la Exposición Rural. En medio de su discurso, el mandatario afirmó que su gobierno avanzó en una serie de medidas para modificar el funcionamiento del sector agropecuario.

Milei ingresó al predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo minutos antes de las 11 de la mañana acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en lo que representó su tercera participación en la tradicional muestra agropecuaria que se realiza en el barrio porteño de Palermo.

La ceremonia contó con la presencia de integrantes del gabinete nacional y autoridades políticas. Entre los asistentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. También participó María Belén Ludueña, pareja del mandatario porteño.