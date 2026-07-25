Tras regresar de Brasil, Javier Milei sigue su gira por Sudamérica y viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori

Luego de su viaje a Brasil para participar en el acto de lanzamiento de Flavio Bolsonaro , quien será candidato presidencial para competir con Lula da Silva, Javier Milei estará solo algunas horas en Argentina.

El mandatario estará este martes en Lima, capital de Perú, para asistir a la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta para el período 2026-2031, tras una ajustada victoria frente a Roberto Sánchez .

“El presidente busca recuperar las ideas de la libertad en nuestro continente, especialmente nuestros vecinos. Creemos que Fujimori va a participar en ese proceso de transformación del Perú para que también podamos llegar a acuerdos de libre comercio que fortalezcan nuestras relaciones comerciales”, manifestó el vocero Adrián Ravier en alusión al viaje.

Sin embargo, la agenda sudamericana de Milei sigue. El 7 de agosto estará en Bogotá, Colombia, donde fue invitado para la llegada al poder de Abelardo de la Espriella , representante de la coalición Defensores de la Patria, quien derrotó al oficialista Iván Cepeda .

A su vez, se prevé que en ese mismo viaje asista a Ecuador, donde prevé la firma de convenios comerciales con su par Daniel Noboa , quien visitó Argentina el año pasado.

El objetivo del jefe de Estado argentino es posicionarse como el referente de líderes de derecha del continente, en especial como el político más cercano de Donald Trump en la región. Anhela armar un bloque sudamericano que represente las ideas del republicano.

Previamente, el líder libertario estará este domingo en el predio de La Rural, donde brindará un discurso en el marco de la inauguración de la exposición agropecuaria.

En tanto, el lunes recibirá a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien mantendrá distintas reuniones y actividades en el país.

Cómo sigue la agenda internacional de Milei

Para el segundo semestre Milei también prevé dos nuevas visitas a Estados Unidos. La primera será hacia fines de septiembre, cuando participe en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La segunda está prevista para comienzos de diciembre, con destino a Mar-a-Lago, en Florida, en el marco de la Cumbre del G20 que se desarrollará entre el 14 y el 16 de ese mes.

En paralelo, el Gobierno mantiene en carpeta un viaje a Londres, una visita que el mandatario debió postergar en varias oportunidades y que busca concretar a fines de octubre para asistir a una conferencia vinculada al mercado de los metales.

La gira podría completarse con una escala en París, donde entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se desarrollará una nueva edición de la Argentina Week.