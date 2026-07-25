"Riesgo Lula": Milei criticó al presidente de Brasil y sostuvo que Flávio Bolsonaro "es el único capaz de pararlo"

El presidente Javier Milei criticó duramente a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al afirmar que el país vecino posee el factor del “riesgo Lula”. Milei apoyó la candidatura presidencial del actual senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en un discurso donde convocó al pueblo brasileño a "no dejarse robar el futuro".

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei durante su discurso, en donde convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras.

El mandatario relacionó la situación con la de Argentina, la cual “sufrió las consecuencias” de haber tomado el camino del socialismo. Por eso, advirtió que la misión de su gobierno es “advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores”.

“Hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan”, señaló durante su discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal.

“Lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales y donde sea que hayamos tenido la oportunidad; lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio, en todas partes, contra las mentiras del socialismo”, sostuvo.

La visita del Presidente a San Pablo comenzó esta mañana con un encuentro con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, tras lo cual recibió la Condecoración de la Orden de Ipiranga, máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo. El mandatario viajó a Brasil junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

“Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso”, dijo Milei en referencia al avance de los gobiernos de derecha que asumieron en el continente: Argentina, Colombia, Perú, Chile y Ecuador.

El socialismo como camino al totalitarismo

En ese sentido, indicó que el socialismo “es el camino al totalitarismo” y afirmó que operan bajo un “modus operandi”: “Causar un desequilibrio económico con el objetivo cortoplacista de retener votos para no perder el poder en las siguientes elecciones. Luego, cuando pierden, asume la derecha, que debe solucionar todos estos problemas.”

“Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso. Como lo logramos en Argentina, confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie; eso es lo que Flávio representa. Optando por las ideas de la libertad, volverán a ser testigos de una prosperidad a la altura de Brasil”, concluyó.