Intento de robo en la casa de Scioli: entraron armados y con máscaras de payaso, y detuvieron a un excustodio

Un intento de robo contra la propiedad del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli , terminó con dos detenidos y una investigación que reveló un dato clave: uno de los acusados había integrado durante años la custodia del exgobernador bonaerense y conocía en detalle la distribución y el sistema de seguridad de la propiedad ubicada en Villa La Ñata, partido de Tigre .

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles, cuando tres hombres llegaron al domicilio de la calle Belgrano al 4500 a bordo de un Peugeot 207 blanco. Llevaban máscaras de payaso, guantes y estaban armados.

De acuerdo con la investigación, uno de los sospechosos intentó activar desde el buzón un mecanismo que permitía abrir el portón de ingreso. La maniobra fue advertida por los efectivos de la División Custodia y Traslados de la Policía Federal Argentina (PFA) , que seguían los movimientos a través de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

Los custodios salieron de inmediato y les dieron la voz de "¡Alto, policía!". Según reconstruyeron los investigadores, uno de los delincuentes respondió apuntando a los agentes con un arma similar a una pistola calibre 9 milímetros.

Frente a esa situación, el personal de seguridad accionó el cierre del acceso principal. La maniobra dejó a dos de los intrusos atrapados dentro del predio, aunque sin llegar a ingresar a la vivienda.

Una de las máscaras que usaron los delincuentes

Los policías volvieron a ordenarles que se detuvieran, pero los sospechosos lograron escapar corriendo y abordaron el Peugeot que los aguardaba en el exterior, conducido por un tercer integrante de la banda que todavía permanece prófugo.

Una de las principales hipótesis de la causa es que los delincuentes creían que Scioli no estaba en la casa y que, por esa razón, tampoco habría custodios en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense y del fiscal de turno, que comenzó a reunir testimonios de los custodios y a analizar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del domicilio y de la zona.

Las primeras medidas de la investigación permitieron identificar el vehículo utilizado durante la fuga gracias a las cámaras de seguridad. Con ese dato, los investigadores llegaron hasta Brian Orona y Santiago Grandicelli.

Orona fue detenido esa misma tarde en Ensenada, mientras que Grandicelli decidió presentarse por su cuenta en la comisaría de esa ciudad pocas horas después.

Con las órdenes judiciales ya otorgadas, la Policía allanó distintos domicilios vinculados a los sospechosos. Allí secuestró las máscaras de payaso utilizadas durante el intento de robo, prendas de vestir que coinciden con las imágenes registradas por las cámaras, dispositivos electrónicos y el Peugeot 207 blanco empleado para cometer el hecho.

Ambos quedaron imputados como coautores del delito de "robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada y por haberse cometido en poblado y en banda en grado de tentativa".

La investigación también determinó que Orona había integrado durante once años la custodia de Scioli cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Conocía la vivienda, sus rutinas y distintos detalles del sistema de seguridad. Para los investigadores, ese conocimiento fue determinante en la planificación del golpe.