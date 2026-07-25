Una firma chilena ingresa en el negocio petrolero de Malvinas y enfrenta el histórico reclamo de soberanía

La explotación petrolera que avanza bajo control británico en las Islas Malvinas sumó un posible socio regional: l a naviera chilena Easter Island Naviera (EIL). Esta empresa inició conversaciones formales con autoridades del archipiélago para incorporarse al sistema de abastecimiento marítimo que sostendría la futura extracción de hidrocarburos.

Representantes de la compañía mantuvieron reuniones con la Falkland Islands Development Corporation, el organismo británico que promueve la actividad económica en las islas. La delegación también tomó contacto con más de doce firmas locales y con integrantes de la Cámara de Comercio isleña. La intención empresarial apunta a establecer un servicio mensual desde Punta Arenas , con cargas destinadas tanto al consumo habitual como a las necesidades de la industria energética.

Easter Island Naviera opera de manera regular entre Valparaíso y la Isla de Pascua. La firma ahora analiza una extensión de sus actividades hacia el Atlántico Sur a través del extremo austral chileno. La futura ruta podría aportar alimentos, insumos, equipamiento e infraestructura para los trabajos relacionados con la explotación petrolera. El interés de la compañía quedó expuesto en contactos directos con funcionarios que responden a la administración británica del territorio.

Zachary Franklin, director ejecutivo de la FIDC, valoró las negociaciones iniciadas con la naviera. Sam Cockwell, gerente de proyectos del mismo organismo, también respaldó las tratativas. Ambos funcionarios definieron la propuesta como un “interés claro” por restablecer una conexión marítima permanente entre el continente y las islas. La ruta desde Punta Arenas podría darle al archipiélago una vía logística periódica para atender el crecimiento de la actividad petrolera.

El proyecto Sea Lion concentra el centro de las gestiones comerciales. La compañía israelí Navitas Petroleum lidera la iniciativa junto con la firma británica Rockhopper Exploration. Las empresas prevén comenzar la extracción comercial de petróleo en 2028. El yacimiento se encuentra en la cuenca norte de Malvinas , dentro de un área que la Argentina considera parte de su territorio nacional.

El plan de desarrollo contempla una inversión inicial de US$1.800 millones. La primera etapa prevé la extracción de más de 170 millones de barriles de crudo. Las proyecciones posteriores podrían llevar ese volumen al doble. El valor del yacimiento a largo plazo podría superar los US$10.000 millones, según las estimaciones incluidas en el proyecto.

La magnitud de Sea Lion exige servicios de transporte estables para sostener el movimiento de materiales, personal e insumos. La propuesta de EIL busca ocupar una parte de ese circuito desde Chile. La frecuencia mensual permitiría mantener un canal regular con Punta Arenas, una ciudad que ya funciona como nexo comercial y logístico para distintos actores de la zona austral. La explotación necesita infraestructura regional, pese a que el emprendimiento se desarrolla sin autorización argentina.

El Estado argentino considera ilegales las actividades vinculadas con la exploración y extracción de recursos naturales en el archipiélago. La posición oficial sostiene que el Reino Unido administra esos espacios de manera unilateral dentro de una jurisdicción cuya soberanía permanece pendiente de resolución. La Argentina también rechaza las licencias otorgadas por la administración británica a empresas extranjeras. El avance de Sea Lion profundiza ese conflicto a través de inversiones privadas que proyectan operaciones durante varios años.

El petroleo de Malvinas en el medio del conflicto.

Punta Arenas gana peso mientras crece el malestar diplomático

Los vínculos entre el sur de Chile y las islas no comenzaron con la negociación de EIL. La aerolínea LATAM mantiene la principal conexión aérea continental con la base militar de Mount Pleasant. Proveedores chilenos también abastecen al archipiélago con productos pesqueros, alimentos y materiales destinados a obras de infraestructura. La relación comercial previa ofrece una base para la nueva propuesta marítima.

La participación de compañías chilenas genera sensibilidad para la diplomacia argentina por la cercanía histórica y geográfica entre ambos países. La eventual incorporación de una naviera trasandina al esquema petrolero podría fortalecer la capacidad operativa del proyecto Sea Lion.

La Cancillería argentina presentó durante las últimas semanas una protesta formal ante Londres por el paso del buque militar HMS Medway por aguas en disputa, sin embargo el Gobierno británico rechazó el planteo argentino a través del Foreign Office.