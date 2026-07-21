Mundial: crean la tipografía de la bandera "Las Malvinas son argentinas" y se descarga gratis

Así es "Malvinas sans", la nueva tipografía gratis que nació de tras el partido de Argentina e Inglaterra.

Un mensaje histórico del fútbol ahora vive en el mundo digital. Tras el partidazo de Argentina e Inglaterra para semis en el Mundial, un diseñador creó la tipografía en honor a la bandera que se viralizó "Las Malvinas son argentinas".

La creación de la tipografía "Malvinas Sans" El artista argentino conocido en redes como @juanma_artwork desarrolló este proyecto tipográfico completo. "Una tipografía que nace de lo prohibido. Dijeron que el fútbol no era político. Pero esta frase va mucho más allá del fútbol. Las Malvinas son argentinas es memoria, identidad y una forma de volver a poner en discusión la soberanía de un país. No celebra una guerra absurda. Recuerda que la historia sigue abierta. Porque prohibir una frase no termina un debate. A veces, lo vuelve más necesario".

Aquel cartel exhibía la conocida frase sobre la soberanía de las islas en letras hechas a mano "Las Malvinas son argentinas". El diseñador tomó ese trazo original y dio forma a un abecedario con números y signos de puntuación.

El trabajo fue bautizado bajo el nombre de "Malvinas Sans" y quedó listo para el uso público. El creador colocó el enlace directo dentro de su perfil digital para que cualquier usuario baje el archivo sin costo.