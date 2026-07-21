Crearon una tipografía inspirada en la bandera de Malvinas del Mundial 2026: cómo descargarla gratis

Un diseñador replicó las letras utilizadas en la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección tras la semifinal frente a Inglaterra.

La pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas" hizo que aumentaran las búsquedas en Google sobre las Islas.

El Mundial 2026 llegó a su fin consagrando a España como la nueva selección campeona del mundo. Los argentinos, que todavía sentimos el dolor de no haber conseguido el bicampeonato, nos quedamos con la alegría de haber vencido a Inglaterra, en las semifinales de la Copa del Mundo, el pasado miércoles 15 de julio. Como si fuera poco, ese encuentro histórico se vio coronado con el alzamiento de una bandera que decía: “ Las Malvinas son Argentinas”, lo que rápidamente acaparó la atención internacional.

Antes de salir para el estadio, un hincha escribió la frase con tintura negra sobre una sábana del hotel en el que se hospedaba. Luego, al finalizar el partido, el fan de la albiceleste les hizo llegar a los jugadores de la Selección argentina ese trapo que se convirtió en la imagen más destacada del encuentro, exponiendo el histórico reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas frente a Gran Bretaña.

Mirá el video de la bandera de Malvinas en las semifinales del Mundial 2026 Después de que Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez alzaran la bandera en la cancha, mientras la Scaloneta celebraba la victoria cantando y bailando frente a los hinchas, la imagen se empezó a viralizar y las búsquedas en Google por las Islas Malvinas empezó a crecer hasta alcanzar un 2.400%.

Pero eso no es todo. Algunos artistas transformaron esa imagen en diseños y tipografías que también dieron la vuelta al mundo. Ese es el caso de Juan Manuel, un diseñador argentino que convirtió la pancarta en una tipografía, inmortalizando el momento histórico y llevándolo al mundo digital.

El creador compartió su trabajo en la cuenta de Instagram @juanma_artwork asegurando que replicó la letra utilizada en la bandera y la convirtió en una fuente llamada "Malvinas Sans”. La fuente se puede descargar de forma gratuita a través de este link que también se encuentra en la descripción de su perfil.