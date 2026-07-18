Tras la bandera que mostró la Selección argentina, se dispararon las búsquedas sobre Malvinas en Google

La victoria de la Selección argentina contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 generó una batería de repercusiones que trascendieron lo deportivo. El festejo de los jugadores con una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas" generó un fuerte eco internacional y disparó un récord histórico de búsquedas en Google sobre las islas.

Según los datos de Google Trends, el interés mundial por las Islas Malvinas creció 2.400% durante la última semana, el mayor aumento registrado desde que la plataforma comenzó a medir este tipo de estadísticas, en 2004.

El crecimiento se dio justo después de que Argentina venciera a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, y con la imagen que sorprendió al mundo de la Scaloneta reclamando por la soberanía de las islas.

La bandera sobre las Islas Malvinas que mostró la Selección argentina sacudió al mundo.

Entre las consultas que más crecieron a nivel global aparecieron términos como "Malvinas", "Las Malvinas", "Falkland", "Falklands" y "Argentina".

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Algunas de estas consultas registraron incrementos superiores al 500%, lo que refleja el interés que despertó el mensaje, pintado sobre una sábana, que levantaron los futbolistas argentinos.

En contramano, búsquedas habituales como "Falkland Islands" y "Falklands War" registraron una leve baja durante el mismo período.

En Inglaterra también crecieron las búsquedas sobre Malvinas

La repercusión no se limitó a Argentina. En el Reino Unido, las búsquedas relacionadas con las Islas Malvinas alcanzaron su nivel más alto dentro de Google Trends.

Según la plataforma, el interés aumentó 1.700% respecto de la semana anterior y, en algunos casos, superó el 5.000% en comparación con el mismo período del año pasado.

El mayor volumen de consultas se registró durante el jueves, el día siguiente a la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Si bien luego comenzó a descender de forma gradual, el interés continuó muy por encima de los niveles habituales.

Un fenómeno inédito

El historial de Google Trends muestra que el interés por las Islas Malvinas se había mantenido relativamente estable durante el último año, aunque con un crecimiento cercano al 70% frente al período anterior.

Sin embargo, el salto registrado tras el partido entre Argentina e Inglaterra superó todos los picos anteriores desde 2004, convirtiéndose en el mayor aumento de búsquedas sobre las islas desde que existen registros de la plataforma.