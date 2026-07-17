Estados Unidos habló sobre la bandera de Malvinas exhibida por la Selección argentina: "Tienen la libertad de hacerlo"

La polémica por la bandera con la leyenda " Las Malvinas son argentinas ", exhibida por futbolistas de la Selección tras el triunfo sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, sumó un nuevo capítulo. Esta vez fue el gobierno de Estados Unidos el que fijó posición y defendió el derecho de los jugadores argentinos a realizar esa manifestación.

El pronunciamiento llegó de la mano de Andrew Giuliani, director ejecutivo de la task force de la Casa Blanca para el Mundial, quien sostuvo que en territorio estadounidense los futbolistas tenían plena libertad para expresar ese mensaje, al amparo de la Primera Enmienda de la Constitución.

Durante una conferencia de prensa en Nueva York, el funcionario respondió a una consulta formulada por un periodista británico sobre si la Selección albiceleste debía ser sancionada por haber utilizado el escenario mundialista para reivindicar la soberanía argentina sobre las islas.

" En Estados Unidos creemos en los derechos que garantiza nuestra Primera Enmienda. Tienen la libertad de hacerlo ", respondió Giuliani, quien evitó cuestionar el accionar de los jugadores y remarcó el valor que su país otorga a la libertad de expresión.

Las declaraciones del funcionario estadounidense se conocieron mientras la FIFA avanza con una investigación disciplinaria iniciada tras los festejos de la Selección argentina en Atlanta. El organismo informó que analiza los informes oficiales del encuentro para determinar si la exhibición de la bandera vulneró el reglamento que prohíbe mensajes de contenido político dentro de los estadios mundialistas.

La controversia también provocó una respuesta oficial desde el Reino Unido. Un vocero de Downing Street ratificó la postura británica sobre el archipiélago y afirmó que "la posición no ha cambiado", al sostener que el compromiso con los habitantes de las islas continúa siendo "inquebrantable".

Además de referirse al episodio, Giuliani elogió la actuación de Lionel Messi en la victoria frente a Inglaterra y comparó al capitán argentino con Michael Jordan por su liderazgo y capacidad para definir los momentos decisivos de un partido.

El pronunciamiento se produjo a menos de dos días de la final frente a España, encuentro que contará con la presencia del presidente Donald Trump en el estadio MetLife de Nueva Jersey, según confirmó la Casa Blanca.

En la antesala del partido decisivo, Trump participó de una recepción organizada por la FIFA en la Trump Tower de Nueva York, donde saludó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, durante la fotografía oficial junto a autoridades del fútbol internacional.

La definición del Mundial se disputará este domingo y volverá a tener a la Selección argentina en el centro de la escena, tanto por su desempeño deportivo como por la repercusión internacional que generó el mensaje exhibido tras la histórica victoria frente a Inglaterra.