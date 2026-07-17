"La Patria no se silencia durante 90 minutos", los combatientes de Malvinas hablaron tras el gesto de la Selección argentina

La Confederación de Combatientes valoró las expresiones de identidad nacional de la Selección durante el partido frente a Inglaterra.

La bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" apareció en los festejos de la Selección tras vencer a Inglaterra.

La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina difundió un comunicado en el que destacó las manifestaciones de apoyo a la causa que tuvieron lugar durante el partido disputado por la Selección argentina, al considerar que el encuentro frente a Inglaterra trascendió el resultado deportivo para convertirse en una expresión de identidad nacional.

En el documento, la entidad sostuvo que decidió esperar antes de pronunciarse para reflexionar sobre lo ocurrido y afirmó que, desde el ingreso de los jugadores al campo de juego, quedó en evidencia que el partido representaba "una causa que excedía los noventa minutos".

Un mensaje de soberanía de los Combatientes Los combatientes resaltaron especialmente la interpretación del Himno Nacional y la aparición de una bandera argentina con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", que logró desplegarse en el estadio pese a las restricciones impuestas por la organización.

Para la Confederación, ese gesto evocó las banderas que soldados argentinos protegieron durante la guerra de 1982 para evitar que fueran tomadas como trofeos. En ese sentido, señalaron que "un sencillo paño tiene más fuerza que los discursos del poder".

El comunicado también establece un paralelismo entre la causa Malvinas y otros hitos de la historia nacional, como el Cruce de los Andes encabezado por el general José de San Martín y la Vuelta de Obligado, al considerar que todos representan ejemplos de defensa de la soberanía frente a la adversidad.