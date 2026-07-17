El editorial que sacudió a Reino Unido: The Guardian pidió negociar por Malvinas

Simon Jenkins, columnista del medio británico, sostuvo que el Reino Unido deberá retomar tarde o temprano las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que "no pueden ser británicas para siempre".

Un periodista de un diario británico aseguró que “tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones” por las Islas Malvinas, a la vez que indicó que “no pueden ser británicas para siempre” y expresó su deseo de que la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección argentina sea un llamado a la acción.

“Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones”, señaló Simon Jenkins del medio The Guardian, tras lo cual expresó: “Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”.

El periodista manifestó luego: “Sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción. No pueden ser británicas para siempre”.

Los dichos de Jenkins fueron tras la aparición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que exhibieron los jugadores de la Selección argentina, luego de la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y además hizo un repaso por la historia de ciertos lugares que fueron colonias británicas y que, paulatinamente, dejaron de responder a la corona.

Según el informe, el más reciente fue el acuerdo que Reino Unido y España cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar y 24 horas después de la celebración por la firma del tratado en Bruselas, resurgió el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas tras la citada semifinal y Jenkins se preguntó: “¿Será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“.