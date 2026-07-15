"Devastados": el descargo del primer ministro de Reino Unido tras la derrota de Inglaterra

Keir Starmer se refirió al partido que Inglaterra perdió contra la Selección Argentina y aseguró que no fue el resultado que todos esperaban.

Keir Starmer, abogado y político británico, renunció a su cargo como primer ministro del Reino Unido.

Inglaterra se quedó afuera de otro mundial, otra vez contra Argentina. Tras la derrota, desde la prensa y la política inglesa se manifestaron al respecto. En este caso, el todavía ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

"Devastados. Esta noche no fue el resultado que todos esperábamos, pero esta selección de Inglaterra lo ha dado todo", manifestó Starmer en su cuenta oficial de X.

Por otro lado, afirmó que "la pasión y la energía que han mostrado representando el escudo nos ha llenado de orgullo a todos".