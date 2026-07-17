Temporal en Chile: tres muertos, evacuados, olas de 10 metros y socavones

Las zonas más afectadas por el histórico temporal de Chile son Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Cortes de luz y calles anegadas afectan a miles de personas.

Tal como anunciaban los pronósticos, una tormenta histórica afecta a Chile. Las consecuencias son devastadoras: tres personas fallecidas, damnificados, evacuados, calles anegadas, desbordes de ríos y esteros, marejadas y miles de personas sin servicio de electricidad. Coquimbo, Valparaíso y Biobío están entre las zonas más afectadas.

En Chile hay evacuados y daminificados por el temporal. EFE Tres muertos en el temporal de Chile El temporal en Chile se convirtió en una emergencia de proporciones históricas. Una seguidilla de tres sistemas frontales acompañado de un río atmosférico de características excepcionales azota desde el jueves a diez de las dieciséis regiones del país, dejando al menos tres muertos, más de 500.000 hogares sin electricidad y centenares de evacuados en zonas de riesgo hídrico.

El balance humano incluye a un trabajador al que le cayó un árbol mientras despejaba una carretera en el Biobío, un hombre que cayó desde el techo de su casa mientras limpiaba canaletas en La Araucanía y otro que sufrió una descarga eléctrica en Santiago. Además, una veintena de viviendas quedaron destruidas o con daños mayores, y más de 200 personas fueron evacuadas de manera preventiva de asentamientos irregulares ubicados en lechos de ríos.

Las zonas más afectadas: Coquimbo, Valparaíso y Biobío La región de La Araucanía y el Biobío concentran la mayor parte de los cortes de energía, mientras que Valparaíso lidera las precipitaciones acumuladas, con 142 milímetros registrados desde el jueves por la mañana hasta el mediodía del viernes. Le siguen la región Metropolitana con 132,6 mm y O'Higgins con 101,6 mm. Según explicó a la agencia EFE el director de la Dirección Meteorológica de Chile, Gastón Torresel, fenómeno podría convertirse en el episodio de lluvias más intenso registrado para un mes de julio desde que existen mediciones.

Las escenas más críticas del temporal en Chile se vivieron en Talagante, en la periferia de Santiago, donde autoridades, militares, policías y bomberos trabajaron contrarreloj para evacuar el campamento Ribera del Río, construido de manera irregular en el cauce del río Mapocho. El propio intendente local encabezó el operativo con altavoz en mano. "Hay un riesgo inminente y no quiero que nadie muera", declaró. También fueron desalojados preventivamente campamentos cercanos al río Maipo en Puente Alto.