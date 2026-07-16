En medio de un fuerte temporal, el paso a Chile continúa cerrado

El temporal podría extenderse hasta el 26 de julio, aunque las nevadas más fuertes se esperan para este fin de semana.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado tras el ingreso de un fuerte temporal que afectará a la alta montaña durante los próximos días.

El cierre se produjo el martes y las autoridades explicaron que la decisión fue adoptada porque las condiciones meteorológicas previstas comprometen la seguridad de la circulación en la cordillera.

El cierre coincide con un informe especial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronostica nevadas persistentes, viento blanco y ráfagas intensas desde este miércoles 15 hasta el lunes 20 de julio.

El organismo estima acumulaciones de entre 1,5 y 2,5 metros de nieve en la cordillera mendocina, con la posibilidad de superar los 3 metros en las cotas más altas. La mayor intensidad del fenómeno se espera entre el viernes 17 y el sábado 18.

El paso a Chile continuará cerrado por tiempo indeterminado, por lo que las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.