Una semana de temporal en Mendoza y 3 metros de nieve: las zonas más afectadas

El invierno no da tregua en Mendoza y desde hoy hasta el 20 de julio el Servicio Meteorologico Nacional pronosticó un temporal de nieve y lluvias.

El invierno se instaló con fuerza en Mendoza y continuará con un temporal. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe especial por evento significativo que abarca desde este miércoles 15 hasta el lunes 20 de julio, con nevadas persistentes, vientos intensos y acumulaciones que podrían superar los 3 metros en algunas zonas de la cordillera.

El paso a Chile está cerrado desde hoy por el temporal. Osvaldo Valle - X Una semana de temporal Según el informe del SMN, el temporal responde al ingreso sucesivo de sistemas frontales desde el océano Pacífico Sur hacia el norte de la Patagonia y la franja central del país. "Sobre las zonas cordilleranas de Neuquén, de Mendoza y de San Juan, se prevé la ocurrencia de nevadas persistentes y significativas, acompañadas de viento blanco", dice en detalle.

"En las zonas más bajas no se descarta que por momentos las precipitaciones sean en forma de Iluvia y nieve mezclada, particularmente en la zona cordillerana de Neuquén. La mayor intensidad de los fenómenos se espera entre los dias viernes 17 y sábado 18 ", agrega.

Las Cuevas la semana pasada. Captura de pantalla Además, el SMN estima entre 1,50 y 2,50 metros de nieve acumulada en la cordillera mendocina, con la posibilidad de alcanzar los 3 metros en las cotas más altas. En el sur de San Juan también se esperan acumulaciones similares.

A la nieve se suma el viento. Desde el jueves 16, las cordilleras de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el norte de Neuquén estarán expuestas a vientos del oeste de entre 50 y 80 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 160 km/h. El miércoles 15 se espera además viento zonda sobre la precordillera de San Juan y Mendoza, que entre el jueves y el lunes podría soplar con ráfagas superiores a los 100 km/h en el oeste del noroeste argentino.