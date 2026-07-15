Una semana de temporal en Mendoza y 3 metros de nieve: las zonas más afectadas
El invierno no da tregua en Mendoza y desde hoy hasta el 20 de julio el Servicio Meteorologico Nacional pronosticó un temporal de nieve y lluvias.
El invierno se instaló con fuerza en Mendoza y continuará con un temporal. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe especial por evento significativo que abarca desde este miércoles 15 hasta el lunes 20 de julio, con nevadas persistentes, vientos intensos y acumulaciones que podrían superar los 3 metros en algunas zonas de la cordillera.
Una semana de temporal
Según el informe del SMN, el temporal responde al ingreso sucesivo de sistemas frontales desde el océano Pacífico Sur hacia el norte de la Patagonia y la franja central del país. "Sobre las zonas cordilleranas de Neuquén, de Mendoza y de San Juan, se prevé la ocurrencia de nevadas persistentes y significativas, acompañadas de viento blanco", dice en detalle.
"En las zonas más bajas no se descarta que por momentos las precipitaciones sean en forma de Iluvia y nieve mezclada, particularmente en la zona cordillerana de Neuquén. La mayor intensidad de los fenómenos se espera entre los dias viernes 17 y sábado 18 ", agrega.
Además, el SMN estima entre 1,50 y 2,50 metros de nieve acumulada en la cordillera mendocina, con la posibilidad de alcanzar los 3 metros en las cotas más altas. En el sur de San Juan también se esperan acumulaciones similares.
A la nieve se suma el viento. Desde el jueves 16, las cordilleras de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el norte de Neuquén estarán expuestas a vientos del oeste de entre 50 y 80 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 160 km/h. El miércoles 15 se espera además viento zonda sobre la precordillera de San Juan y Mendoza, que entre el jueves y el lunes podría soplar con ráfagas superiores a los 100 km/h en el oeste del noroeste argentino.
Las nevadas en alta montaña de la semana pasada
Las zonas más afectadas
El SMN lanzó un alerta naranja para el jueves que afectará toda la zona cordillerana desde Las Heras hasta Malargüe.
Recomendaciones para alta montaña
Ante este panorama, Defensa Civil emitió una serie de recomendaciones para residentes y viajeros. Quienes vivan en zonas cordilleranas deben prever períodos de aislamiento y contar con reservas de leña, combustible, agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos. También se recomienda revisar techos y estructuras, verificar chimeneas y caños de estufas a leña para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y tener a mano linternas a batería y radios AM/FM ante posibles cortes de electricidad.
Para quienes deban circular por rutas de montaña durante el temporal, el uso de cadenas es obligatorio. Las autoridades recomiendan mantener velocidades moderadas, evitar frenadas y aceleraciones bruscas, circular con el tanque lleno y llevar abrigo extra, alimentos energéticos, cables de arranque, pala, linterna y soga. Si el vehículo queda varado, la indicación es no abandonarlo y esperar asistencia. También es clave verificar que el caño de escape no esté bloqueado por nieve para evitar la entrada de gases al habitáculo.
El estado de las rutas puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno de Mendoza, cuya actualización es diaria y puede cambiar rápidamente durante el temporal.