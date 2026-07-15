Más allá del resultado: los valores que las familias pueden rescatar del Mundial

Cada Mundial de fútbol se convierte en mucho más que una competencia deportiva. Durante semanas, las familias se reúnen para compartir emociones, celebrar triunfos y sufrir derrotas. Entonces, el fútbol se transforma en una oportunidad educativa: las familias pueden cultivar los valores que hacen grande a un equipo y a una familia.

Los últimos partidos de la Selección argentina dejaron varias enseñanzas. Fueron encuentros intensos, con momentos de dificultad, en los que el equipo debió esforzarse para sostener el resultado y superar la presión. Precisamente allí aparecen algunos de los aprendizajes más valiosos que, como familia, podemos captar para una conversación cotidiana y un aprendizaje familiar. No se necesitan grandes momentos catedráticos para hablar sobre valores, sino momentos cotidianos sobre cosas simples, y el fútbol nos regala mucho de eso.

Valores para educar a los más chicos Un valor del que podemos hablar es de la perseverancia: no siempre las cosas salen como fueron planificadas, pero mantenernos firmes hasta el final va a ser lo que marque la diferencia entre conseguir lo que deseamos y darnos por vencidos. En el deporte, como en la vida, existen obstáculos, errores y situaciones inesperadas. Los chicos necesitan cultivar la capacidad de seguir intentándolo, para aprender y descubrir que el éxito no llega sin esfuerzo. También sobresale el trabajo en equipo. Aunque existan figuras destacadas, ningún partido se gana gracias al talento de una sola persona, cada jugador cumple una función importante, colabora con sus compañeros y entiende que el objetivo colectivo está por encima del lucimiento individual. Es idéntico a lo que sucede dentro del hogar: todos tienen responsabilidades, todos tienen un lugar importante en la familia y todos pueden aportar para que la convivencia sea mejor.

Los últimos partidos de la Selección argentina dejaron varias enseñanzas. Archivo. La propuesta del "servicio al equipo" por encima del "ego": cada uno sabe qué lugar ocupa para que el otro pudiera brillar. Una pregunta disparadora, para que la charla se convierta en reflexión y aprendizaje, podría ser: en la familia, a veces sufrimos de "protagonismos" excesivos, ¿cómo fomentamos que cada miembro sienta que su rol (aunque sea pequeño, como ayudar en la mesa) es vital para el "triunfo" del hogar? A ello se suma la humildad competitiva: haber conseguido títulos importantes no garantiza nuevos triunfos. Cada partido exige preparación, compromiso y respeto por el rival. La verdadera confianza no nace de la soberbia, sino del trabajo constante. Esta actitud también puede inspirar a los hijos a valorar el esfuerzo diario por encima de los logros obtenidos en el pasado.

Otro valor evidente es la resiliencia emocional. En varios momentos, la selección recibió goles, atravesó instantes de incertidumbre y debió recomponerse rápidamente. Esa capacidad para recuperarse después de un error o de una dificultad constituye una habilidad fundamental para la vida. Los niños y adolescentes necesitan aprender que equivocarse no significa fracasar, sino tener una nueva oportunidad para levantarse y seguir adelante. Hablar de este tema nos ayudará a fomentar cómo manejar la frustración apropiadamente. La clave no es la perfección, sino la capacidad de ajuste y flexibilidad frente a las adversidades. Como orientadora familiar, veo muchas familias desmoronarse ante la primera falla (un hijo que se lleva una materia, una crisis económica, un conflicto). La lección podría ser: la selección mostró que el grupo se mantuvo unido cuando los demás los cuestionaban, ¿cómo podemos enseñar en casa que el error no es el final, sino información para ajustar la estrategia?

Lecciones para los más grandes El desafío del "equilibrio en la intensidad" cuando miramos el partido es quizás el punto más delicado de aceptar para los adultos. Los argentinos vivimos con una pasión que puede ser hermosa o destructiva. Vimos noticias sobre gente desbordada en sus festejos, y a familias enteras trasladando esa furia futbolera a la vida cotidiana. El valor que debemos rescatar es la templanza: educar que la pasión es un motor necesario para la vida, pero que si no tiene "frenos" (la razón, el cuidado del otro, el respeto), termina convirtiéndose en un incendio que destruye el vínculo. Esta competencia mundial también permite observar el valor del liderazgo que potencia a los demás. Los buenos líderes no buscan ser protagonistas permanentes ni resolver todo solos: un verdadero líder transmite confianza, organiza al grupo y ayuda a que cada integrante desarrolle lo mejor de sí mismo.