Más allá del resultado: los valores que las familias pueden rescatar del Mundial
Cada Mundial de fútbol se convierte en mucho más que una competencia deportiva. Durante semanas, las familias se reúnen para compartir emociones, celebrar triunfos y sufrir derrotas. Entonces, el fútbol se transforma en una oportunidad educativa: las familias pueden cultivar los valores que hacen grande a un equipo y a una familia.
Los últimos partidos de la Selección argentina dejaron varias enseñanzas. Fueron encuentros intensos, con momentos de dificultad, en los que el equipo debió esforzarse para sostener el resultado y superar la presión. Precisamente allí aparecen algunos de los aprendizajes más valiosos que, como familia, podemos captar para una conversación cotidiana y un aprendizaje familiar. No se necesitan grandes momentos catedráticos para hablar sobre valores, sino momentos cotidianos sobre cosas simples, y el fútbol nos regala mucho de eso.
Valores para educar a los más chicos
Un valor del que podemos hablar es de la perseverancia: no siempre las cosas salen como fueron planificadas, pero mantenernos firmes hasta el final va a ser lo que marque la diferencia entre conseguir lo que deseamos y darnos por vencidos. En el deporte, como en la vida, existen obstáculos, errores y situaciones inesperadas. Los chicos necesitan cultivar la capacidad de seguir intentándolo, para aprender y descubrir que el éxito no llega sin esfuerzo. También sobresale el trabajo en equipo. Aunque existan figuras destacadas, ningún partido se gana gracias al talento de una sola persona, cada jugador cumple una función importante, colabora con sus compañeros y entiende que el objetivo colectivo está por encima del lucimiento individual. Es idéntico a lo que sucede dentro del hogar: todos tienen responsabilidades, todos tienen un lugar importante en la familia y todos pueden aportar para que la convivencia sea mejor.
La propuesta del "servicio al equipo" por encima del "ego": cada uno sabe qué lugar ocupa para que el otro pudiera brillar. Una pregunta disparadora, para que la charla se convierta en reflexión y aprendizaje, podría ser: en la familia, a veces sufrimos de "protagonismos" excesivos, ¿cómo fomentamos que cada miembro sienta que su rol (aunque sea pequeño, como ayudar en la mesa) es vital para el "triunfo" del hogar? A ello se suma la humildad competitiva: haber conseguido títulos importantes no garantiza nuevos triunfos. Cada partido exige preparación, compromiso y respeto por el rival. La verdadera confianza no nace de la soberbia, sino del trabajo constante. Esta actitud también puede inspirar a los hijos a valorar el esfuerzo diario por encima de los logros obtenidos en el pasado.
Otro valor evidente es la resiliencia emocional. En varios momentos, la selección recibió goles, atravesó instantes de incertidumbre y debió recomponerse rápidamente. Esa capacidad para recuperarse después de un error o de una dificultad constituye una habilidad fundamental para la vida. Los niños y adolescentes necesitan aprender que equivocarse no significa fracasar, sino tener una nueva oportunidad para levantarse y seguir adelante. Hablar de este tema nos ayudará a fomentar cómo manejar la frustración apropiadamente. La clave no es la perfección, sino la capacidad de ajuste y flexibilidad frente a las adversidades. Como orientadora familiar, veo muchas familias desmoronarse ante la primera falla (un hijo que se lleva una materia, una crisis económica, un conflicto). La lección podría ser: la selección mostró que el grupo se mantuvo unido cuando los demás los cuestionaban, ¿cómo podemos enseñar en casa que el error no es el final, sino información para ajustar la estrategia?
Lecciones para los más grandes
El desafío del "equilibrio en la intensidad" cuando miramos el partido es quizás el punto más delicado de aceptar para los adultos. Los argentinos vivimos con una pasión que puede ser hermosa o destructiva. Vimos noticias sobre gente desbordada en sus festejos, y a familias enteras trasladando esa furia futbolera a la vida cotidiana. El valor que debemos rescatar es la templanza: educar que la pasión es un motor necesario para la vida, pero que si no tiene "frenos" (la razón, el cuidado del otro, el respeto), termina convirtiéndose en un incendio que destruye el vínculo. Esta competencia mundial también permite observar el valor del liderazgo que potencia a los demás. Los buenos líderes no buscan ser protagonistas permanentes ni resolver todo solos: un verdadero líder transmite confianza, organiza al grupo y ayuda a que cada integrante desarrolle lo mejor de sí mismo.
Esta enseñanza resulta especialmente significativa para los padres, quienes ejercen diariamente un liderazgo dentro de la familia basado más en el ejemplo que en las palabras. Finalmente, aparece el compromiso con un objetivo común. Los grandes equipos entienden que las metas importantes requieren renunciar, en ocasiones, a intereses personales para favorecer el bien del grupo. En una familia ocurre algo similar: desde los proyectos individuales hasta la convivencia misma, implica aprender a colaborar, ceder cuando es necesario y comprender que las decisiones individuales afectan a todos.
Los peligros de idolatrar
Sin embargo, el Mundial 2026 también presenta otros desafíos educativos. Los jugadores son excelentes deportistas, pero no por ello cada una de sus decisiones fuera del campo constituye un modelo para imitar. Muchos futbolistas de gran reconocimiento participan actualmente en campañas publicitarias de sitios de apuestas online, una actividad que genera especial preocupación por su influencia sobre niños y adolescentes. Esta realidad ofrece una valiosa oportunidad para conversar en casa sobre una idea fundamental: es posible admirar el talento deportivo de una persona sin asumir que todas sus conductas merecen ser imitadas. Aprender a distinguir entre el rendimiento profesional y las decisiones personales ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y una admiración más madura.
Por eso, mientras comparten un partido, los padres pueden aprovechar para formular preguntas sencillas que invitan a la reflexión:
- ¿Qué hace grande a un deportista además de ganar?
- ¿Cómo reacciona cuando se equivoca?
- ¿Cómo trata a sus compañeros?
- ¿Qué significa esforzarse por un objetivo común?
- ¿Qué diferencia hay entre admirar a un jugador e imitar todo lo que hace fuera de la cancha?
Muchas veces creemos que educar en valores requiere complejas conversaciones o grandes actos demostrativos. Sin embargo, las mejores oportunidades suelen aparecer en la vida cotidiana: durante un partido de fútbol, un viaje en auto o una cena en familia. El Mundial puede convertirse en una excelente excusa para detectar y observar juntos aquellas actitudes que vale la pena imitar y también aquellas que conviene analizar con sentido crítico.
Cada familia seguramente descubrirá otros valores además de los mencionados: el respeto por las reglas, la disciplina, la solidaridad, el esfuerzo silencioso, la capacidad de pedir ayuda, el autocontrol o la gratitud hacia quienes acompañan el camino. Animarse a conversar sobre ellos con los hijos es una de las formas más concretas de cultivarlos. Porque los valores no se transmiten solamente con discursos; crecen cuando los hacemos visibles, los nombramos y aprovechamos las experiencias compartidas para reflexionar sobre ellos.
* Lic. Milagros Ramírez. cadafamiliaesunmundo.com
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