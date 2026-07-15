De artista callejero a un fenómeno mundial: la historia de Luke Cresswell, creador de Stomp

Después de recorrer más de 50 países y revolucionar la percusión escénica durante más de tres décadas, Stomp regresará a Buenos Aires con una versión renovada de su espectáculo. Antes del esperado reencuentro con el público argentino, su creador, Luke Cresswell , habló con MDZ sobre los orígenes del fenómeno, el poder del ritmo y la energía que espera encontrar en el país, famoso por la intensidad de su público.

Mucho antes de que Stomp conquistara escenarios increíbles como los Juegos Olímpicos de Londres , los premios Oscar o los Emmy , un joven artista callejero británico empezó haciendo música con lo que encontraba a su paso. Según recordó en diálogo con MDZ, Luke Cresswell arrancó tocando la batería en las calles de Inglaterra, donde lo que le faltaba lo ayudó a ir despertando su creatividad. "No podía cargar una batería completa cuando actuaba en la calle. Tenía un tambor y el resto lo resolvía con cualquier objeto que encontraba", contó.

Esa búsqueda lo llevó, junto con Steve McNicholas , a preguntarse qué pasaría si varios percusionistas construían un espectáculo utilizando únicamente objetos cotidianos. Escobas, cajas de fósforos, tachos, manos y cualquier elemento capaz de producir sonido comenzaron a transformarse en instrumentos . El primer experimento fue apenas una intervención de cinco minutos con escobas sobre un escenario, y la reacción del público los sorprendió. "El público se quedó pensando: '¿Qué fue eso?'. Ahí entendimos que la idea funcionaba”, comentó.

Para Cresswell , el éxito de Stomp nunca estuvo solamente en la música. "El espectáculo trata principalmente de percusión, pero en realidad habla sobre comunicación, imaginación y la manera en que trabajamos con los demás. También hay mucho humor”, aseguró.

Ese lenguaje, explicó, permitió que el espectáculo trascendiera las barreras idiomáticas. Tras sus primeras funciones en Australia y luego en Francia, comprobaron que no hacía falta entender inglés para disfrutar la propuesta. "Nos dimos cuenta de que el ritmo y la risa son un lenguaje universal”, observó.

Un espectáculo que cambia con cada público

Aunque Stomp mantiene su esencia desde hace más de 30 años, su creador sostiene que la versión que llegará a Buenos Aires será muy diferente de la que visitó el país hace 16 años. "Hay muchas cosas nuevas, pero la pasión sigue siendo la misma. Ya no es mi espectáculo: es el de los artistas que hoy lo interpretan”, dijo Luke, sobre el show que sigue dándole la vuelta al mundo y llegará a la Argentina en septiembre.

El grupo de percusión escénica STOMP vuelve a la Argentina. Gentileza

Entre las novedades aparecerán nuevos objetos escénicos, como botes de pintura, carritos y enormes tubos inflables, además de una compañía integrada por artistas de distintas nacionalidades. Sin embargo, Cresswell aclaró que el cambio más importante siempre depende del público. "No modificamos el show para cada país. Cambia según la energía que recibimos. Un público de Buenos Aires será completamente distinto al de Berlín o Nueva York”, sostuvo.

Para Cresswell, en un contexto global complejo, espectáculos como Stomp siguen teniendo sentido porque logran algo que pocas propuestas consiguen: reunir a personas de culturas diferentes alrededor de un mismo lenguaje. "En cualquier lugar del mundo descubrís que la gente es muy parecida. A todos nos gusta el ritmo, reírnos y pasar un buen momento”, reflexionó el artista.

La expectativa por conocer al público argentino

Del 2 al 13 de septiembre, Stomp sorprenderá arriba del escenario del Teatro Ópera (Av. Corrientes 860, CABA) con una seguidilla de shows en el marco de su gira internacional. Será la primera visita de Luke Cresswell a la Argentina. El músico y director viajará especialmente para presenciar las funciones y conocer de cerca la respuesta del famoso público argentino.

"Quiero que el público argentino sea ruidoso, que nos muestre su ritmo y nos desafíe”, dijo Luke con mucha expectativa y curiosidad respecto al recibimiento del mejor publico del mundo.

Aunque su estadía será breve y no tendrá tiempo para recorrer el país, asegura que espera poder regresar en el futuro. "Por lo que veo, Argentina es un país hermoso y me gustaría conocer mucho más”, expresó.

Todo sobre la llegada de Stomp a la Argentina

Antes de cerrar una etapa histórica en Nueva York en 2023, el show de Stomp había permanecido casi 29 años en cartel de manera ininterrumpida en el Orpheum Theatre del Off-Broadway, con más de 11.000 funciones.

STOMP se va a presentar del 2 al 13 de septiembre de 2026 en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Gentileza

Con ese legado detrás, Stomp volverá a la Argentina para presentarse del 2 al 13 de septiembre en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. En su regreso al país, la agrupación ofrecerá una selección de sus números más celebrados y sumará momentos renovados dentro de una puesta que apuesta por la imaginación sonora y el movimiento exacto.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek y por los canales de venta habituales del Teatro Ópera.