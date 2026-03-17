STOMP, el fenómeno de percusión escénica, vuelve a la Argentina: fechas, lugar y todo sobre el imperdible show

STOMP, la leyenda mundial de la percusión en vivo, volverá a presentarse en la Argentina con una serie de funciones en el Teatro Ópera de Buenos Aires . La agrupación pisará el suelo porteño, tras 16 años, entre el 2 y el 13 de septiembre de 2026. Conocé todo sobre su regreso.

La propuesta de STOMP se mantiene intacta en su esencia, aunque conserva la capacidad de sorprender como si fuera la primera vez. Sobre el escenario, ocho artistas crean una experiencia sonora utilizando elementos comunes que, fuera del teatro, pasarían inadvertidos.

Escobas, bidones, tachos, cajas y hasta las propias manos y pies se transforman en instrumentos dentro de un lenguaje escénico que mezcla precisión, potencia y creatividad. Todo ocurre sin diálogos, pero con una fuerza expresiva que no necesita traducción.

Creado por Luke Cresswell y Steve McNicholas, el espectáculo logró cambiar la manera en que muchas personas entienden la percusión en vivo. No se trata únicamente de música. Hay también teatro corporal, comicidad visual, coreografía y una dinámica escénica que sostiene la atención de principio a fin.

STOMP se va a presentar del 2 al 13 de septiembre de 2026 en el Teatro Ópera de Buenos Aires.

Esa combinación fue la que lo convirtió en un fenómeno global, con giras por más de 50 países y una recepción extraordinaria en plazas tan exigentes como Broadway y el West End de Londres.

Mirá el video de STOMP

STOMP vuelve a la Argentina

Todo sobre el regreso de STOMP a Buenos Aires

En su regreso a la Argentina, STOMP ofrecerá una selección de sus números más celebrados y sumará momentos renovados dentro de una puesta que apuesta por la imaginación sonora y el movimiento exacto.

STOMP, grupo de percusión El grupo de percusión escénica STOMP vuelve a la Argentina. Gentileza

El regreso a Buenos Aires llega, además, respaldado por un recorrido excepcional. Antes de cerrar una etapa histórica en Nueva York en 2023, el show había permanecido casi 29 años en cartel de manera ininterrumpida en el Orpheum Theatre del Off-Broadway, con más de 11.000 funciones.

Con ese legado detrás, STOMP volverá a la Argentina para presentarse del 2 al 13 de septiembre de 2026 en el Teatro Ópera.

Cómo conseguir las entradas para ver a STOMP

Las entradas podrán conseguirse a través de Ticketek y por los canales de venta habituales del Teatro Ópera.

Los tickets van desde los $39.550 hasta los $80.000, dependiendo de la ubicación.

Captura de pantalla 2026-03-16 142941 Los precios de las entradas de STOMP en Argentina. Captura Ticketek

Todas las fotos de STOMP

STOMP, grupo de percusión El grupo de percusión escénica STOMP vuelve a la Argentina. Gentileza

STOMP, grupo de percusión El grupo de percusión escénica STOMP vuelve a la Argentina. Gentileza

STOMP, grupo de percusión El grupo de percusión escénica STOMP vuelve a la Argentina. Gentileza

STOMP, grupo de percusión El grupo de percusión escénica STOMP vuelve a la Argentina. Gentileza