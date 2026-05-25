Mendoza suma más vuelos directos al Caribe: cómo pagar los pasajes en cuotas

La compañía aérea Arajet continúa expandiéndose en el mercado argentino. Días atrás, la aerolínea inauguró en Mendoza su primer vuelo directo hacia Punta Cana con una alta ocupación : de una capacidad total de aproximadamente 210 pasajeros, viajaron 189 personas.

Según datos oficiales del Ministerio de Turismo de República Dominicana, Mendoza se posiciona como la cuarta provincia argentina con mayor cantidad de viajeros hacia el país caribeño detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Desde mayo Mendoza tiene vuelos directos hacia el Caribe y en junio sumarán una frecuencia más.

MDZ fue parte de la experiencia inaugural, y durante su visita a Punta Cana , dialogó con Manuel Luna , Chief Communications Officer (CCO) de Arajet, quien destacó el movimiento del mercado mendocino: "Hasta ahora lo que hemos visto de Mendoza es muy bueno. Las reservas de aquí a diciembre pintan muy bien", aseguró.

La aerolínea dominicana inició sus operaciones en mayo con tres frecuencias semanales los días miércoles, sábados y domingos, y ante la creciente demanda, desde junio incorporará un cuarto vuelo los lunes.

Conectar Mendoza con Estados Unidos

Luna explicó que la apertura de la ruta Mendoza - Punta Cana responde a un análisis de mercado realizado a partir de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), estadísticas del Ministerio de Turismo de República Dominicana y estudios propios sobre comportamiento de pasajeros.

Manuel Luna, Chief Communications Officer (CCO) de Arajet Manuel Luna, Chief Communications Officer (CCO) de Arajet. Arajet

Según indicó, Mendoza presentaba un alto potencial tanto para el turismo vacacional hacia el Caribe como para pasajeros interesados en conexiones hacia Estados Unidos. Entonces, el objetivo de Arajet es consolidar a República Dominicana como un hub aéreo estratégico de conexiones para América Latina.

En este sentido, Luna señaló que la nueva operación permitirá a pasajeros mendocinos acceder de forma más eficiente a destinos como Miami, Orlando, Chicago, Toronto, Montreal y Nueva York, entre otros, evitando la necesidad de trasladarse previamente a Buenos Aires.

La "ventaja" de Mendoza

En relación a Argentina, el CCO de Arajet señaló que el mercado dominicano mostró un crecimiento sostenido en los últimos años, pasando de aproximadamente 150.000 - 180.000 pasajeros anuales a cerca de 500.000 viajeros.

Actualmente, Argentina ocupa el tercer lugar de llegadas aéreas a la República Dominicana, detrás de Estados Unidos y Canadá.

Distintas organizaciones debaten sobre el futuro del vino en Mendoza Foto: MDZ Mendoza se posiciona como destino atractivo para los turistas. MDZ

En contrapartida, los dominicanos no figuran entre los principales visitantes de Argentina. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los turistas que ingresaron al país en el primer trimestre de 2026 llegaron principalmente desde Europa, seguido por Estados Unidos y Canadá, y luego Brasil.

A diferencia de lo que sucede con otras provincias, Luna destacó a Mendoza como destino turístico: "La diferencia con otros mercados es que Mendoza no solamente manda turistas a Punta Cana, Mendoza es un destino turístico".

"El pasajero conectado de Canadá, Estados Unidos, el dominicano y caribeño quiere ir a Mendoza a hacer un tour", agregó, y a su vez, resaltó el mundo del vino como principal atractivo.

Ir al Caribe en cuotas

Arajet se define como una "compañía aérea de bajo costo". Los pasajes de Mendoza a Punta Cana promedian los 650 dólares, dependiendo siempre de la estacionalidad y la anticipación de compra. En el caso de la tarifa intermedia y confort, rondan los 780 - 820 dólares aproximadamente.

Además de tener precios competitivos, los pasajes se pueden financiar en cuotas a través del laytrip o pago a plazos, un mecanismo de financiamiento que permite reservar el vuelo pagando una fracción inicial y el resto se salda en cuotas mensuales hasta el momento del viaje.

Arajet permite hacer la reserva con Fizupay, un facilitador de pago no financiero que ofrece a los clientes la posibilidad de pagar reservas de viaje mediante pagos en cuotas semanales o mensuales.

Para reservar el viaje utilizando esta metodología, hay que seguir estos pasos: