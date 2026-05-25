Cuántos tramos de vuelos nacionales utilizaron los diputados mendocinos en 2025

Los diputados nacionales por Mendoza, utilizaron en todo el 2025, 765 tramos de vuelos nacionales , que son otorgados por el presupuesto de la Cámara de Diputados y que se reparten entre los legisladores, que sesionan y participan en comisiones en el Congreso de la Nación, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los datos difundidos corresponden a viajes solicitados por los propios diputados y emitidos por la Cámara de Diputados -más allá que hayan sido tomados o no-, a través del Sistema de Gestión de Tramos y Pasajes (SiGeTyP).

Lo curioso de esta información es que hubo un fuerte recorte en los vuelos del 2025 de los diputados mendocinos, si se comparan, por ejemplo, con lo que ocurrió sólo en el primer semestre del 2024, donde se emitieron más de 1.300 viajes -entre vuelos y pasajes terrestres- para los legisladores por Mendoza. El dato se contrasta, por ejemplo, con lo que ha ocurrido a nivel nacional, donde una serie de diputados han viajado más de lo normal y no sólo a Buenos Aires, sino a distintos puntos del país.

Si se comparan a los diputados nacionales por Mendoza, salvo el caso de Lourdes Arrieta, que utilizó 102 pasajes en el 2025, el resto de los legisladores nacionales mendocinos estuvo por debajo de los 90 tramos en todo el año pasado.

Esto puede contrastarse con los datos mencionados del primer semestre del 2024, donde en ese caso hubo seis diputados que emitieron más de 100 tramos de pasajes, con casos como Julio Cobos, con 202 viajes; o Martín Aveiro, con 198 viajes; o el caso de Liliana Paponet, con 197 tramos de viajes.

Aveiro comentó a MDZ que es cierto que el Gobierno Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, "recortó la cantidad de viajes que pueden tener los diputados", pero aclaró que, de igual manera, no en todos los casos son utilizados únicamente por los diputados, sino también por los asesores.

Además, agregó que en varias ocasiones los pasajes (tanto terrestres como aéreos) "aparecen como del propio diputado, pero son innominados y los donamos a mendocinos que necesitan realizar algún trámite o actividad en otro punto del país". Por ejemplo, dio casos de familias que deben viajar por cuestiones de salud de sus hijos al hospital Garrahan; o incluso deportistas que se desempeñan en el Cenard en alguna actividad deportiva, o grupos de baile que también viajan, principalmente a Buenos Aires.

No obstante, al menos en los registros del 2025, no hay por ejemplo constancia de pasajes terrestres de Aveiro, como él mismo aclaró que sí recibió a este medio.

También indicó que esos pasajes "forman parte del salario de cada diputado", ya que desde la Cámara hacen elegir a cada legislador si prefiere recibir más cantidad de pasajes, o menos pasajes y una compensación económica.

De hecho, desde el sitio de la Cámara Baja, expresaron que los diputados nacionales "deben desplazarse regularmente desde sus jurisdicciones de origen hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —y viceversa— para cumplir con sus funciones legislativas, participar en sesiones, reuniones de comisión, actividades protocolares y demás tareas propias de su mandato".

De esta forma, se creó un régimen con cinco opciones alternativas, entre las cuales cada diputado debe optar, combinando tramos aéreos, terrestres y/o asignaciones en concepto de movilidad.

Por otro lado, señalaron desde la Cámara que comanda Martín Menem que ya "no existen canjes" de pasajes no utilizados por dinero (como ocurría años atrás y fue eliminado en la presidencia de Emilio Monzó, en 2018). "Los pasajes que no sean utilizados, no podrán ser convertidos en dinero" y que los tramos asignados "no son renovables ni canjeables" y deben ser utilizados "dentro del mes calendario en el que fueron solicitados o hasta un plazo máximo de 120 días posteriores".

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Actualmente el sistema otorga mensualmente estas opciones:

10 tramos aéreos y/o terrestres nominados e intransferibles; 10 tramos aéreos innominados y 16 tramos terrestres innominados.

10 tramos aéreos y/o terrestres nominados e intransferibles; 10 tramos aéreos innominados y $210.049 en concepto de "movilidad"

10 tramos aéreos y/o terrestres nominados e intransferibles; 16 tramos terrestres innominados y $525.124 en concepto de "movilidad".

10 tramos aéreos y/o terrestres nominados e intransferibles y $735.173 en concepto de "movilidad".

Para diputados/as que declaren domicilio legal a menos de 100 km de la CABA, se le otorgan $955.726 en concepto de "movilidad".

Cuántos pasajes utilizaron los diputados mendocinos

Según un relevamiento realizado por MDZ, 13 diputados nacionales por Mendoza (entre mandato cumplido y nuevos legisladores) utilizaron en total 765 pasajes en todo el 2025, casi en su totalidad aéreos (solamente hubo excepciones con pasajes terrestres).

Quien utilizó más vuelos fue la diputada exlibertaria Lourdes Arrieta -hoy en Provincias Unidas-, con 102 tramos (51 en el primer semestre y otros 51 en el segundo semestrre). En su gran mayoría, fueron pasajes desde y hacia Buenos Aires, con algunas excepciones: en octubre pasado viajó a La Rioja, mientras que en noviembre se emitieron pasajes ida y vuelta a Neuquén.

Detrás de Arrieta aparece la figura de Martín Aveiro, con 88 vuelos utilizados (45 en el primer semestre y 43 tramos en el segundo semestre). Además de los vuelos a Buenos Aires para asistir al Congreso (comisiones y sesiones), se emitieron al diputado peronista viajes en febrero a Ushuaia y El Calafate; y en marzo a Ushuaia. En mayo y en junio, se sumaron vuelos también a Córdoba.

cecilia saint andre alejandro gulle felix aveiro asamblea legislativa Alf Ponce Mercado / MDZ

La radical Pamela Verasay tuvo 87 vuelos, que fueron 41 en el primer semestre y 46 en el segundo. Por fuera de los pasajes a Buenos Aires, aparecen en mayo pasajes de Resistencia (Chaco) a Buenos Aires; y a Corrientes; mientras que en noviembre hubo un pasaje ida y vuelta desde Mendoza a Córdoba.

Facundo Correa Llano, diputado libertario y presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, contó con 86 pasajes, todos con destino Mendoza-Buenos Aires. En el primer semestre fueron 46, y en el segundo, 40.

Otro radical es Lisandro Nieri, quien tuvo 81 vuelos en todo el 2025. En el primer semestre fueron 34 tramos, donde resalta un viaje de Buenos Aires a Salta; y 47 tramos en el segundo semestre, con un vuelo a Córdoba en noviembre.

foro de inversiones lisandro nieri pamela verasay mariana juri (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

Detrás de Nieri está el hoy libertario Álvaro Martínez, quien realizó 72 vuelos: 38 en el primer semestre del 2025 y 34 en el segundo. Por fuera de Buenos Aires, Martínez viajó -o al menos se lo asignaron- a Ushuaia en marzo del año pasado.

Otra libertaria es Mercedes Llano, diputada nacional que realizó 72 vuelos, que fueron 36 en el primer semestre (uno de ellos terrestre) y otros 36 en el segundo semestre. Al igual que su par Correa Llano, todos los viajes fueron Mendoza-Buenos Aires y viceversa.

De los diputados mandato cumplido, está también el radical Julio Cobos, que realizó 61 viajes (27 en el primer semeste y 34 en el segundo). En agosto viajó a Corrientes, mientras que en octubre lo hizo a Córdoba.

Detrás de Cobos aparece otra diputada mandato cumplido, que es la peronista Liliana Paponet. Realizó 56 viajes, divididos en 30 en el primer semestre y otros 26 en el segundo. A diferencia del resto de diputados mendocinos, la gran mayoría de los vuelos se dieron desde San Rafael (del aeropuerto Santiago Germanó), ciudad donde vive. En tanto, dos de los pasajes fueron terrestres.

Otro peronista es Adolfo Bermejo, que también fue legislador hasta diciembre del 2025. En su caso, tuvo 49 pasajes, que fueron 28 tramos en el primer semestre y 21 en el segundo semestre. Fuera de Buenos Aires, tuvo un viaje de Mendoza a Salta en diciembre pasado.

Por último, aparecen también tres nuevos diputados, que solamente tuvieron vuelos en diciembre del 2025 (los del 2026 aún no están cargados), que son Luis Petri, con 6 vuelos; Emir Félix, con 3 vuelos; y Julieta Metral, con otros 2 pasajes. En estos casos, todos fueron desde o hacia Buenos Aires, a excepción de Petri que también tuvo un pasaje emitido desde Santa Fe a Buenos Aires.

Diputados nacionales viajeros

Por otro lado, la situación de los mendocinos es distinta a otros diputados nacionales, quienes sí tuvieron una gran cantidad de pasajes utilizados a lo largo y ancho del país.

Según un informe de Chequeado, en dos años (2024 y 2025), los legisladores nacionales recorrieron más de 20 millones de kilómetros en avión, que equivalen a unas 450 vueltas al mundo).

En total, se realizaron casi 22.000 vuelos, con un dato importante: casi el 50% de esos vuelos fue para viajar a destinos distintos al de la provincia por la que fueron elegidos, lo que contrasta con los mendocinos, donde en la gran mayoría de los casos fueron para viajar desde y hacia Mendoza.

Siguiendo el informe de Chequeado, el legislador nacional que viajó más -en kilómetros- fue Damian Arabia (CABA), quien viajó a provincias como Mendoza, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego y Misiones, entre otros. También está el caso de Fernanda Araujo (CABA), que tuvo destinos como Mendoza, Río Negro, La Rioja y Tierra del Fuego, entre otros.