"Se resuelve en el vestuario": el llamado de atención de Martín Menem a la interna libertaria

En una entrevista exclusiva con el programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, Martín Menem rompió el silencio tras la histórica jornada parlamentaria que le dio media sanción a los proyectos clave del Ejecutivo.

"Más allá del clima interno y de lo que se quiere decir, en el palacio legislativo se trabajó con absoluta normalidad", arrancó señalando el presidente de la Cámara Baja. El riojano valoró el esfuerzo logístico y político detrás del resultado: "Durante un mes trabajamos para que salga esta media sanción y obtuvimos el resultado que nos habíamos propuesto".

Menem reconoció la fragilidad numérica de la fuerza gobernante pero la ponderó como un motor de negociación. "Seguimos siendo una minoría y eso nos obliga a dialogar y generar consensos; es una tarea titánica" , admitió, al tiempo que le dedicó un fuerte respaldo al armado político oficialista al asegurar que "el rol de Diego Santilli, Karina Milei y 'Lule' Menem es fundamentalísimo".

Uno de los puntos más encendidos de la entrevista fue la reforma integral al régimen de subsidios por Zonas Frías , un debate que generó fuertes cruces con los bloques opositores por el recorte del beneficio en áreas templadas.

Menem fue tajante al defender la nueva segmentación y arremetió contra la herencia recibida: “Se busca que los subsidios queden en las zonas realmente frías. Antes, con el kirchnerismo, había subsidios en Puerto Madero. La idea con esta ley es que el subsidio le llegue a los que realmente lo necesitan”, sentenció.

El presidente de la Cámara detalló quiénes serán los únicos sectores amparados por el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF):

Las regiones geográficas con bajas temperaturas históricas (como la Patagonia, la Puna y Malargüe).

Hogares con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

Hogares vulnerables con ingresos regulados.

Excombatientes y beneficiarios de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra de Malvinas.

Interna libertaria: "No hay que subestimar al Presidente"

Finalmente, Feinmann abordó uno de los temas más calientes de la política doméstica: los constantes chispazos en las filas oficialistas y la aparente distancia que toma el jefe de Estado ante los conflictos de su propia tropa. Al ser consultado de forma directa sobre las versiones que indican que el entorno de Gobierno le oculta información o le "miente" a Javier Milei para protegerlo de las disputas, Menem fue tajante.

Javier Milei y Martín Menem Archivo

“No hay que subestimar al Presidente”, cortó en seco el legislador, desactivando cualquier teoría sobre un presunto aislamiento del mandatario. Para respaldar su afirmación y demostrar que el canal de comunicación con la quinta de Olivos sigue siendo directo y transparente, el riojano reveló un dato de la trastienda del fin de semana: “El mismo sábado me encargué de explicarle personalmente al Presidente todo lo que pasó”. Además dejó una fuerte advertencia con códigos futboleros hacia el interior de su espacio: “Siempre surgen diferencias, a veces menos marcadas o más marcadas, pero ese tipo de situaciones se resuelve en el vestuario; a cielo abierto nada”.

Inflación y economía: "Lo peor ya pasó"

Al evaluar el rumbo económico del país, Menem aseguró que existe una notable "divergencia entre el país real y el que vemos en los medios de comunicación". En ese sentido, invitó a mirar las estadísticas oficiales del mercado: “Si uno mira la Argentina, el Boletín Oficial, el Congreso y mira los datos de exportaciones, balanza comercial, compra de reservas y la expansión de créditos en las pymes, ve un país que se está poniendo verde en las acciones. Sabemos que hay otros sectores en los que todavía falta asistir”.

“En términos de inflación, lo peor ya pasó. A nosotros la inflación que nos va a dejar contentos es la que empiece con cero”, proyectó Menem con ambición.

El riojano ponderó el trabajo articulado entre el Palacio Legislativo y el Palacio de Hacienda, destacando que mantiene una sintonía diaria con el ministro de Economía: “Con Luis Caputo vamos resolviendo cosas juntos que me permiten avanzar en las leyes”. Además, contextualizó la situación local frente al complejo panorama internacional derivado de los conflictos globales. Aseguró que, en un momento sumamente delicado a nivel mundial, signado por un precio del petróleo un 50% más caro, "la Argentina es la menos perjudicada".

Reforma electoral y las PASO: "Al final, la ley se aprueba"

El segundo bloque de la entrevista estuvo marcado por la agenda legislativa que se viene en el Congreso, donde el oficialismo busca avanzar a paso firme con las modificaciones en el sistema de votación. Menem reconoció que el punto más complejo y trabado de la discusión parlamentaria sigue siendo la eliminación o reforma profunda de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sin embargo, minimizó la falta de mayorías automáticas y confió en la muñeca política del bloque de La Libertad Avanza: “Sobre la reforma electoral, siempre nos dicen que nunca tenemos los votos, pero al final la ley se termina aprobando”, chicaneó el titular del cuerpo, recordando que la misma lógica de escepticismo rodeaba a los proyectos anteriores que terminaron con media sanción.