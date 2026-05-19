Javier Milei aseguró que los escandalosos tuits de Martín Menem fueron "algo que le han plantado"

Javier Milei dio una entrevista en la que fue consultado acerca de la polémica que estalló en redes sociales entre Martín Menem y Santiago Caputo. En ese sentido, el presidente indicó que aquella cuenta de X adjudicada al titular de la Cámara de Diputados " fue algo que le han plantado".

"Eso está prefabricado para generar un problema", aseguró el mandatario en diálogo con Neura. Por su parte, aseguró que Menem dio explicaciones dentro del Gabinete y que "Oria armó un video donde explicó lo que le pasó a Martín".

Javier Milei Sobre La Interna Con Martín Menem

Javier Milei amplió sus críticas a Mauricio Macri Durante la entrevista, el presidente también fue preguntado sobre los cuestionamientos que le hizo a Mauricio Macri en el evento de este martes en el Malba. "Yo no siento haber sido crítico con Macri, yo lo que dije es lo importante de la desregulación", sentenció.

Al respecto, comentó que "el Estado puede atacar al sector privado de dos maneras: vía impuestos, que nosotros lo consideramos un robo; y vía la regulación". "Como ejemplo de una regulación puse la Ley de Alquileres que, desde que la sancionó el gobierno de Macri, se llama ley Lipovetsky", indicó. "Nosotros quitamos esa ley, la cantidad de alquileres se duplicaron, de propiedades en alquiler, y el precio del alquiler en términos del resto de los bienes de la economía cayó 30%, con lo cual terminamos favoreciendo a los más vulnerables", agregó en ese sentido.