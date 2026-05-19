Javier Milei habló de "marcianos": "Si miran el Boletín Oficial dirían que en 30 años seríamos una potencia"

Junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei brindó otro discurso económico, donde se refirió a “la batalla contra la inflación” y habló de “marcianos”.

En el marco de un evento organizado por la Bolsa de Valores en el Museo MALBA de Buenos Aires, el mandatario citó una reciente reunión con el economista Juan Carlos de Pablo en Olivos. Dijo que “risueñamente” si “los marcianos llegaran a la Argentina y miraran el Boletín Oficial y los números dirían que en 30 años este país sería una potencia”.

A su vez, lo contrató con lo que “dicen en la televisión y los diarios”. “Seguramente si ven eso van a creer que vamos a entrar en el peor de los infiernos”, manifestó.

Para Milei, “nunca se encontró una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos y los hechos”. “Debe ser abstinencia de pauta”, cuestionó.

En tanto, aclaró que no van a ceder “un ápice” en “la lucha contra la inflación”. “Tenemos que lidiar con los rezagos de la política monetaria porque a mediados del 2024 pudimos frenar la emisión del dinero”, evaluó el mandatario, quien agregó: “Más la caída de la demanda de dinero más los shocks que estamos teniendo por lo internacional”.

“Vamos a seguir apretando la política monetaria hasta derrotar a la inflación”, se propuso el jefe de Estado a mediados de su exposición.

En el ingreso al evento, Milei evitó responder la pregunta sobre Martín Menem, apuntado en las últimas horas en un escándalo con el sector del asesor Santiago Caputo, quien acusa al presidente de la Cámara de Diputados de tener cuentas falsas en redes sociales para atacar a distintos funcionarios del Gobierno.

El líder libertario asistió ayer a la Universidad de San Andrés, donde brindó "una clase magistral" a alumnos de la materia de macroeconomía.