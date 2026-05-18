Daniel Vila disparó dos filosos dardos para Javier Milei desde los premios Martín Fierro

Durante lo entrega de galardones a lo más destacado de la televisión argentina, Daniel Vila no se privó de deslizar críticas contra el presidente.

Daniel Vila compartió un par de comentarios con filosas críticas para Javier Milei desde la entrega de los premios Martín Fierro entregados este lunes. El empresario recibió un reconocimiento por los 60 años de canal América, y no se privó de cuestionar al oficialismo.

Luego de que pusieran al aire un video compilando la historia de la mencionada señal de aire, con los propuestas y figuras más emblemáticas que pasaron por su pantalla, Vila subió al escenario de los premios Martín Fierro para agradecer la distinción de APTRA.

"En América básicamente lo que hemos hecho toda la vida es periodismo. Periodismo del espectáculo, periodismo de la política, periodismo del deporte. Siempre hemos hecho periodismo, y hoy no dejamos de hacerlo. Hoy en un momento en donde la sociedad está crispada, en donde la sociedad está enojada, y no le faltan motivos; también hacemos periodismo", comenzó Daniel Vila apuntando claramente contra Javier Milei al señalar el mal humor social por el duro momento económico que transita el país.

Daniel Vila, contundente contra Javier Milei desde los premios Martín Fierro Daniel Vila arremetió contra Javier Milei desde los premios Martín Fierro

Tras esa primera crítica, el empresario siguió atendiendo al presidente sin mencionarlo al enfatizar: "Y yo me llamo a la reflexión, y digo hay que seguir haciendo periodismo, pero los agravios hay que contestarlos con información. A las descalificaciones, hay que contestarlas con datos. Y a la violencia, hay que contestarla con periodismo".