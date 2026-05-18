Rolando Graña obtuvo la estatuilla a mejor labor periodística y, al subir al escenario, lanzó un fuerte mensaje contra el presidente que no pasó desapercibido.

Rolando Graña fue uno de los grandes ganadores de la noche en los Martín Fierro de la televisión. El periodista obtuvo la estatuilla a mejor labor periodística, en la que también estaban ternados Nelson Castro, Germán Paolosky y Mauro Szeta.

En su discurso, no dudó en apuntar contra Javier Milei, quien en las últimas semanas arremetió contra diferentes figuras periodísticas como Franco Mercuriali, conductor de TN, a quien llamó "mier... humana".

"El premio llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina. No debe haber país en el mundo donde un presidente se jacta del odio a los periodistas", expresó Graña en el inicio contra Javier Milei.

Rolando Graña apuntó contra Javier Milei tras ganar el Martín Fierro Rolando Graña ganó el Martín Fierro y apuntó contra Javier Milei por los insultos a los periodistas

"Están hablando con uno de esos representantes del 95% de los periodistas que, según el presidente, somos basuras humanas, ensobrados, mier... y todas esas cosas que nos dedican todos los días. A esos insultos nosotros les respondemos con trabajo", cerró el conductor del noticiero de canal América.