Premios Martín Fierro 2026 en vivo: minuto a minuto, ganadores y las sorpresas de la noche

Todo está listo en el Hotel Hilton de Puerto Madero para la noche más importante de la pantalla chica. Esta noche, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entrega los Premios Martín Fierro 2026 , galardonando a las mejores producciones del 2025.

Si bien es cierto que en los últimos años la estatuilla ha sufrido una suerte de "devaluación" mediática, la gala tradicional de la televisión abierta aún conserva su mística intacta. Es la noche donde los egos chocan y los discursos políticos y sociales siempre terminan marcando la agenda de la semana.

La ceremonia será el escenario de una nueva contienda entre los canales líderes. Este año, la producción que llega con mayor impulso y chapa de favorita es "La voz ausente" . La miniserie emitida por El Trece, protagonizada por Gimena Accardi y Benjamín Vicuña, lidera la placa con 9 nominaciones .

Sin embargo, Telefe no se queda atrás y presenta batalla con su carta "MasterChef Celebrity". El reality gastronómico pisa fuerte con 7 postulaciones, seguido de cerca por otros tanques de la señal de las pelotas como "La Voz Argentina" y el magazine matutino "A la Barbarossa", que empatan con 5 nominaciones junto a la ficción "Otro día perdido".

Inicia la ceremonia de los Martín Fierro

Con la gran ausencia de la noche, como Susana Giménez, la cita nocturna empieza dentro de la puntualidad.

del moro MF

Con un video previa hecho con Inteligencia Artificial y diversos momentos de la ficción argentina, la ceremonia dio inicio a las 21:07. Con su conductor, Santiago del Moro, quien se posicionó en el escenario como si fuera el arranque de Gran Hermano.

mirtha legrand

"El premio que todos quieren, que todos critican... de pie todo el mundo. Ovación para Mirtha (Legrand)", expresó del Moro.

luis ventura MF 2026

Acto seguido, le dio la bienvenida a Luis Ventura, presidente de APTRA: "Esta no es la fiesta de APTRA ni de la industria, es de ustedes... la televisión debe seguir latiendo como lo ha hecho a lo largo de 55 años, apoyando a distintos gobiernos y reviviendo la imagen y la voz".

"Por los que no tienen laburo, mi abrigo y para los que hacemos contenido para la pantalla. Estamos en presencia de un Martín Fierro poblado y disputado... espero que sea la gran fiesta que nos merecemos", terminó por expresar Ventura.

El periodista distinguió a Legrand: "Pese a una bronquitis... aplauso a una señora que está siempre presente y es la madrina de APTRA".

Categorías

Cultural - Educativo

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Ganador: Tierras (Telefe), con la conducción de Germán Martitegui.

Panelista Femenina

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Ganadora: Analía Franchín (Telefe), por su labor en A la Barbarossa. " Hace un mes perdí a mi madre, mi crítica más zorra y número uno", expresó emocionada.

Aviso Publicitario

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Ganador: Decíselo (Quilmes). "Gana nuevamente mejor aviso publicitario", expresa el conductor.

Mejor Programa Musical

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Ganador: La Peña de Morfi (Telefe), con 10 años de labor televisiva y la conducción del ciclo 2025 de Lizy Tagliani y Diego Leuco.

Con la notable ausencia de su conductor, habló la humorista: "Gracias a la peña, es un poco la familia... una familia que he estado muchísimo tiempo conseguir y dándole por segunda vez una oportunidad a un niño de tener una familia y muchos se cagaron en eso".

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"Se cagaron en eso diciendo que era chorra, pornografía infantil, sin pensar que, más allá del amor y de lo que soy, soy producto de una familia honrada. Hoy tengo que seguir viviendo por mi familia, mi hijo y todas las personas que no tienen la posibilidad de entenderlo", expresó tras el fallo de la Justicia con Viviana Canosa.

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Uno de los momentos más icónicos de la noche fue la foto entre Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri.

Viajes - Turismo

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Ganador: Por el mundo (Telefe), con la conducción de Marley. Con especial agradecimiento a sus dos hijos, Mirko y Milenka, el histórico presentador recibió el premio.

Big Show

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Ganador: Otro día perdido, con la conducción de Mario Pergolini y su notable ausencia.

Mejor Cronista - Movilero

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Ganador: Alejandro Guatti (América TV), por su labor en Intrusos. "Nadie llega solo, hay mucha gente atrás... Gracias Moria, señora Mirtha Legrand por frenar y tener una palabra para nosotros", expresó.

Noticiero Diurno

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Ganador: Telenueve al mediodía (El Nueve), con la conducción de Marisa Andino y Daniel Navarro. "Trabajamos con muchísima pasión e informamos con la verdad", expresó la periodista.

Mejor actor

Ganador: Luciano Cáceres, por su actuación en Tafí viejo verdor sin tiempo. "En estos tiempos en donde la actuación no esta siendo valorada, quiero agradecerle a mi maestro".

Homenaje a los 60 años de América

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Hizo entrega del premio Gustavo Scaglione y recibió el Dr. Daniel Vila.

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