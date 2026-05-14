Un conocido periodista regalará sus Martín Fierro y en su descargo apuntó contra un conductor: "Se van..."

En medio de la polémica con APTRA, un reconocido periodista reveló que regalará sus estatuillas y además no dudó en criticar a uno de sus colegas.

Los Martín Fierro están siendo foco de enormes críticas luego de que se dieron a conocer las ternas y tras el durísimo escándalo por las declaraciones de Luis Ventura contra Florencia Peña. En medio de todo esto, un conocido periodista confirmó que decidió regalar sus premios.

Esto, por supuesto, sorprendió a todos y él se tomó el tiempo de explicar los motivos que lo llevaron a tomar una decisión que causó una enorme sorpresa: "Se van los Martín Fierro de casa. El premio que alguna vez me enorgulleció (9 entre personales y de mis programas) no me significan nada", comenzó escribiendo.

Además, aprovechó para mostrar su descontento por el premio otorgado a Jonatan Viale, conductor de TN: "Ya me había afectado mucho la distinción a Viale en labor periodística en el año en que aceptó suspender una entrevista al presidente".

El periodista anunció que se desprenderá de sus Martín Fierro Reynaldo Sietecase El periodista mostró su descontento con los premios y confirmó que se desprenderá de los galardones. Foto: Instagram / @rey7kc.

"Luego fueron los MF para rubros comerciales, ahora la agresión a Flor Peña. Prefiero hacer más lugar para los vinilos. Entiendo que para muchos es algo valioso, no los critico", subrayó Reynaldo Sietecase junto a una imagen de los premios Martín Fierro en un bolso.