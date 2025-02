Jonatan Viale rompió el silencio con un fuerte posteo tras la polémica entrevista con Javier Milei

La entrevista de Jonatan Viale junto a Javier Milei desató un fuerte escándalo luego de que se compartió un fragmento sin editar de la charla. En esa parte se puede observar como Santiago Caputo interrumpe al periodista e ingresa para darle indicaciones al mandatario.

En medio de todo esto, se esperaba la presencia de Joni Viale en "Pan y Circo" que se emite por Radio Rivadavia. Lo que llamó mucho la atención fue que el periodista decidió no asistir al ciclo y esto sorprendió a todos los espectadores que esperaban que el comunicador rompa el silencio allí.

Lo cierto es que no se hizo presente y en medio del pase, Cristina Pérez expresó lo que piensa respecto a la situación que se vivió en la entrevista y subrayó que "me parece mal la interrupción. No hay que permitir que interrumpan una nota, además el presidente estaba contestando".

A su vez, mostró el apoyo a su compañero: "A Joni lo quiero mucho, me da pena lo que pasó anoche. Yo me quedé pensando qué hacer porque hay una cámara prendida y tiene que ser respetada", confesó la periodista respecto al escandaloso momento que se vivió.

El posteo de Jonatan Viale tras la polémica entrevista. Foto: Twitter/ @JonatanViale.

Jonatan Viale si bien pegó el faltazo al programa radial, apareció en sus redes sociales para compartir un fuerte mensaje ante las críticas que recibió en las últimas horas. El conductor de Todo Noticias realizó un posteo corto pero contundente: "No les voy a dar el gusto. Preparensé para esta noche".