Quién es Dolores Teuly, la misteriosa empresaria señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

Tras su separación de Juliana Awada en enero de 2026, el expresidente fue vinculado a Dolores "Lola" Teuly. ¿Qué se sabe de ella?

El supuesto romance entre Mauricio Macri y Dolores Teuly se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

En las últimas horas, Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de las versiones sobre su vida sentimental luego de que trascendiera un supuesto romance con Dolores "Lola" Teuly. Según se comentó en distintos programas de espectáculos, el vínculo entre ambos habría comenzado tiempo atrás y recientemente habría tomado un carácter más formal.

La información fue difundida por la periodista Nancy Duré en Puro Show, donde revelaron que el exmandatario y la empresaria fueron vistos juntos en diferentes eventos sociales. Uno de los encuentros que más llamó la atención habría ocurrido durante el cumpleaños del relacionista público Leo Mateu, celebrado en la Costanera. Además, cronistas aseguraron que el exmandatario habría visitado en varias oportunidades el domicilio de Teuly, lo que alimentó aún más los rumores de romance.

Mauricio Macri2.jpg El expresidente se separó de Juliana Awada. NA

Dolores Teuly tiene 46 años y mantiene un perfil muy reservado y alejado de la exposición mediática. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a despertar interés por su historia personal y profesional debido a estas versiones que la vinculan sentimentalmente con el dirigente del PRO.

En cuanto a su trayectoria laboral, trabajó en la Dirección General de Eventos de Presidencia desde agosto de 2015, en el inicio de la gestión de Macri al frente del Gobierno nacional. Actualmente se encuentra enfocada en un emprendimiento relacionado con la venta de alfombras.