A pesar de sus críticas, Mauricio Macri le tira un nuevo salvavidas a Manuel Adorni en Diputados

El zigzagueo político que atraviesa el PRO desde la llegada de La Libertad Avanza al poder sigue dando giros y contragiros de un momento a otro. A pesar de la serie de críticas que el partido amarillo lanzó contra el oficialismo y Manuel Adorni por el escándalo de sus propiedades, Mauricio Macri le lanzó un nuevo salvavidas al jefe de Gabinete en el Congreso. Así, la sesión del jueves no tendrá quórum y será un fracaso.

La convocatoria está prevista para los distintos proyectos de interpelación a Manuel Adorni por el escándalo de su patrimonio. Sin embargo, se espera que no haya quórum. Los 12 diputados del bloque PRO que preside Cristian Ritondo (Buenos Aires) no bajarán al recinto para juntar el número de 129 y que inicie la sesión. Lo mismo harán los seis de la bancada UCR.

Se trata de dos sectores políticos que en las últimas semanas dejaron en evidencia su malestar con Manuel Adorni por la falta de explicación de sus fondos, con los que habría gastado casi un millón de dólares, según consta en el expediente judicial que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

En un comunicado titulado "Próximo paso", el partido que preside Mauricio Macri tomó distancia de La Libertad Avanza. "El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer", indica el texto. "Apoyar el cambio no es aplaudir lo que está mal", sostiene.

Sin embargo, a la hora de ir contra Adorni en la Cámara de Diputados, el PRO volverá a ponerse el traje de salvavidas para proteger a Adorni. Así lo confirmó hoy Fernando De Andreis (Capital Federal), el diputado de máxima confianza de Macri.

"No corresponde una interpelación porque se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde la justicia está actuando", dijo esta mañana en una entrevista con Infobae. Igualmente, remarcó que el Gobierno "tiene que mejorar sustancialmente la explicación de lo que está pasando y adelantar la declaración jurada".

Una de las espadas parlamentarias del PRO deslizó por lo bajo a MDZ: "No voy a regalarme en una sesión que pidió (Esteban) Paulón, en la que nosotros no convocamos y no hay ningún tema que nos interese". Así, reconoció: "No ganamos nada yendo ahí".

La sesión del jueves no tendrá quórum en Diputados

En este contexto, la oposición no alcanzará el quórum para iniciar la sesión. Se trata de una sesión en la que no estaba previsto tratar ningún tema en particular. La convocatoria incluye los distintos proyectos de interpelación a Manuel Adorni para que dé explicaciones por su situación patrimonial, en paralelo al avance de la investigación judicial.

Ninguna de estas iniciativas tiene dictamen de comisión, por lo que se necesita el voto de dos tercios de los diputados para tratarla sobre tablas. Se trata de una mayoría especial demasiado exigente para cualquier grupo político. Por eso mismo, la intención era votar un emplazamiento, que sí alcanza con mayoría simple, para ordenar a las comisiones que dictaminen este proyecto.

Cristian Ritondo mostró diferencias sobre el envío del proyecto de reforma electoral del Gobierno Cristian Ritondo mostró diferencias sobre el envío del proyecto de reforma electoral del Gobierno Diputados

Sin embargo, todo va camino al fracaso porque no habrá quórum. Unión por la Patria, que no convocó a esta sesión, dará quórum aunque tendrá algunas ausencias. En Provincias Unidas, uno de los bloques que sí convocó, también habrá ausencias. Los diputados que responden al gobierno de Córdoba no bajarán. Lo mismo con la jefa de la bancada, Gisela Scaglia (Santa Fe), que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, quien no tiene agenda prevista en la Capital.

Tampoco darán quórum los gobernadores aliados. Los bloques Elijo Catamarca, Independencia e Innovación Federal también pegarán el faltazo, al igual que los 95 libertarios.