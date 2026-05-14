El sorpresivo pedido de Mauricio Macri a Viviana Canosa tras filtrarse su nuevo romance: "Cuidá a..."

Tras la ruptura de Mauricio Macri con Juliana Awada , el expresidente se encontraría en pareja con Dolores "Lola" Teuly, una mujer a la que conoce desde sus años en la gestión pública. En medio de los preparativos para oficializar el romance, se filtraron los entretelones de cómo se gestó la noticia dentro de su círculo íntimo.

La revelación principal llegó de la mano de Viviana Canosa , quien durante su ciclo Carnaval expuso un intercambio directo que mantuvo con el exmandatario en las últimas horas. Tras darse a conocer la noticia en los medios, Macri se comunicó con la periodista con una solicitud muy clara: "Me acaba de decir Mauricio Macri: 'Cuidá a la Lola'" .

El blanqueo de esta nueva relación no es algo improvisado. Según detalló Canosa , existe un acuerdo establecido entre Macri y Awada sobre cómo manejarán públicamente sus nuevas vidas sentimentales. El pacto consistiría en que Mauricio presentará oficialmente a Dolores durante esta semana o la próxima, y una vez que él dé ese paso mediático, Juliana tendrá el camino libre para mostrarse con una nueva pareja cuando lo desee.

A la par de esta decisión, los trámites legales comenzaron a acelerarse debido a que la llegada de una nueva mujer a la familia exige tener todos los papeles en orden. En este contexto, Canosa agregó un detalle clave sobre la división de bienes, mencionando que Awada se habría quedado con las propiedades estratégicas que la familia posee en la Patagonia.

Quién es Dolores Teuly

Embed - El sorpresivo pedido de Mauricio Macri a una periodista tras filtrarse su nuevo romance:

La información sobre el perfil de la nueva pareja del expresidente fue ampliada también en LAM, donde confirmaron que ambos acaban de regresar de un viaje a París, Europa, destino que funcionó como la antesala perfecta para consolidar el vínculo. Dolores, a quien apodan "Lola", trabajó en el área de ceremonial y protocolo durante la gestión de Macri bajo el ala de Fernando Andreis, por lo que el conocimiento entre ambos data de años atrás.

A pesar de que profesionalmente coincidieron durante el mandato de Macri, Viviana Canosa aportó un dato temporal sorprendente al revelar que la conoció hace 25 años en el casamiento de su padre en Tortugas. Actualmente, Dolores no llega a los 40 años, lo que marca una diferencia de edad de 21 años con el exmandatario. La relación ya estaría integrada al círculo familiar, dado que los hijos adolescentes de Teuly ya conocen a Mauricio. Con el viaje a Francia concluido, solo resta esperar la presentación oficial ante el ojo público.