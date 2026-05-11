Tras cuestionar al Gobierno, Mauricio Macri reaparece el viernes en Vicente López

En medio de un clima de tensión con Javier Milei , Mauricio Macri reaparece este viernes en un acto del PRO en el conurbano bonaerense. El partido amarillo confirma la actividad a un día de un crítico posteo contra el momento de la gestión libertaria.

De acuerdo con fuentes cercanas al expresidente que consultó MDZ , se llevará a cabo un evento en Vicente López, uno de los principales terruños para el espacio, donde se avanzará nuevamente con la consigna " Próximo Paso ".

Se trata de una gira que está realizando el fundador del PRO por distintos puntos del país. Además de su presencia en Capital Federal, estuvo en Corrientes y Chaco. A su vez, tiene previsto asistir a Mendoza el 22 mayo y a Paraná el 5 de junio.

El objetivo es mostrar despliegue territorial en diferentes zonas de la Argentina, mostrándose con algunos gobernadores e intendentes, en una señal de que aún cuentan con estructura política y "éxitos de gestión" donde sigue gobernando el PRO.

Para la actividad en el partido ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, se espera que el exmandatario esté rodeado de la intendenta local, Soledad Martínez , el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri , quien fue alcalde de Vicente López.

La reunión de los intendentes del PRO con el Gobierno

La semana pasada, el ministro del Interior, Diego Santilli mantuvo una reunión con intendentes del PRO, quienes le presentaron una larga lista de reclamos. El funcionario, quien formalmente sigue relacionado con el partido, buscó el acompañamiento para su eventual candidatura a gobernador bonaerense, sin embargo abundaron los reclamos sobre sus distritos.

Los jefes comunales se quejaron por la falta de obra pública, la caída del consumo y la imposibilidad de promover sus gestiones sin un respaldo político de la Casa Rosada. A su vez, le pidieron que el presidente eche a Manuel Adorni y revalorice el puesto de coordinación en el Gobierno. No se descarta que pueda asistir el ministro al cónclave en un intento de construir puentes pensando en el 2027.

Las declaraciones de Mauricio Macri

En el último Consejo Nacional del PRO, Macri señaló que "jamás" serán "un obstáculo al cambio" y agregó: "No seremos oposición ni boicotear ninguna ley que le hará bien al país, no vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver, eso no va a pasar nunca”.

“Nuestra lealtad es al cambio que se prometió. Es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal, en un proyecto que compartimos”, señaló y habló del "Próximo Paso", una frase ambigua que permite pensar en una eventual candidatura de él o del propio partido de cara al próximo año.