Jorge Macri confirmó que buscará su reelección en la Ciudad de Buenos Aires con el PRO

El escenario político para las próximas elecciones comenzó a definirse de manera anticipada. El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , rompió el silencio sobre sus aspiraciones personales y la estrategia de su partido de cara al futuro cercano. En una entrevista brindada al canal TN, el mandatario fue categórico: “Voy a ser candidato a Jefe de Gobierno el año que viene” , confirmando así que buscará renovar su mandato en la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de su postulación local, Macri trazó una hoja de ruta para el PRO a nivel nacional, en un contexto de creciente tensión con la Casa Rosada. Según el dirigente, el partido fundado por su primo, Mauricio Macri, presentará un candidato propio para la Presidencia de la Nación y buscará dirimir las candidaturas mediante elecciones primarias.

En una clara diferencia con la agenda de La Libertad Avanza , que impulsa la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Jorge Macri defendió la herramienta electoral. A pesar de que el proyecto oficialista no encuentra los apoyos necesarios en el Congreso, el Jefe de Gobierno reforzó su postura a favor del sistema vigente.

“A mí me parece muy bueno que haya PASO”, sentenció el mandatario, argumentando que han sido fundamentales para la salud de su coalición. En su visión, las primarias permiten articular alianzas y ordenar las candidaturas de manera democrática. “Se le ganó al peronismo desde que hay PASO”, recordó, valorando el sistema como una herramienta de éxito electoral.

"Idas y vueltas" con el Gobierno Nacional

Jorge Macri también se refirió a la compleja relación que mantiene el PRO con la gestión de Javier Milei. Al ser consultado por la convivencia política entre ambos espacios, graficó la postura del partido amarillo con una frase directa: “Hemos acompañado y hemos puesto límites”.

Sin embargo, el mandatario porteño no ocultó cierta sorpresa por el reciente "Manifiesto próximo paso" difundido por su partido, en el cual se criticó duramente la falta de ejemplaridad del Gobierno nacional tras el escándalo patrimonial de Manuel Adorni.