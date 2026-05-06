La Ciudad de Buenos Aires colocó deuda por US$ 500 millones a la tasa más baja de la historia

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió en el mercado internacional 500 millones de dólares de la Serie 14 del Bono Tango , con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%. El dato relevante es que se trata de la tasa más baja de la historia, a un plazo de 10 años.

"La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%", indicó el jefe de Gobierno Jorge Macri.

Agregó que "ésta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad", afirmó el mandatario porteño.

La operación financiera fuera realizada en Nueva York y tuvo como objeto central mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del distrito, a través de un nuevo título emitido a un plazo final de 10 años, con una vida promedio de 9 años.

Producto de un buen récord crediticio y excelente reputación en el mercado internacional, la Ciudad logró hoy obtener ofertas por más de US$ 3.000 millones, seis veces más de lo que se terminó emitiendo.

Desde el gobierno porteño destacaron que la colocación se realizó bajo ley inglesa, en una operación en que participaron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

La Ciudad de Buenos Aires había colocado deuda por última vez a fines de noviembre de 2025, cuando se emitieron US$600 millones a una tasa del 7,8% y a un plazo promedio de 7 años para la Serie 13 del Bono Tango.

Tasa récord

"Este logro es producto de la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de Jorge Macri viene llevando adelante", escribió Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires en su cuenta de X.

Desde abril de 2018 se trata de la tasa más baja alcanzada por cualquier emisor argentino, lo cual refleja la importancia del orden macroeconómico impulsado a nivel nacional.

Bono CABA 1

Reputación crediticia

Dado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene como prioridad la sustentabilidad de las cuentas públicas, por lo que entre las medidas implementadas al respecto se destaca "un sólido proceso de administración de pasivos y de reducción de nuestro stock de deuda", indicaron fuentes de la administración porteña.

Desde su autonomía en el año 1996, la Ciudad ha puesto sus esfuerzos en construir reputación crediticia. En 2001 fue el único distrito que no incumplió sus pagos de deuda, mientras que en 2020, cuando casi todas las provincias se adhirieron a la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, la Ciudad decidió cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, respetando los contratos y los derechos de propiedad.

Teniendo en cuenta las condiciones de los mercados de capitales, tanto local como internacional, y el deber de actuar con austeridad y prudencia en materia de administración de las finanzas locales, durante los últimos años el Gobierno de la Ciudad llevó adelante estratégicamente distintas operaciones de administración de pasivos, con el fin de mantener abierto el acceso a los mercados. En línea con estas acciones, se anticipó a los vencimientos y se logró reducir fuertemente el stock de deuda.

"Por todas estas cuestiones, hoy la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una excelente reputación crediticia. Gracias a la ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad, esta administración pudo ahora llevar adelante esta nueva emisión de deuda, con el fin de mejorar aún más el perfil de deuda", apuntaron desde la administración de Jorge Macri.