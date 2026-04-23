Jorge Macri inauguró la 50° Feria Internacional del Libro y defendió la inversión en cultura

En el marco de la apertura de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , encabezó el acto inaugural con un fuerte mensaje en defensa de la cultura como política pública y eje de identidad de la Ciudad.

En una jornada que marcó el inicio de uno de los eventos literarios más convocantes del mundo hispanohablante, Macri llamó a defender el estilo de vida de los porteños y sostuvo: “la cultura es una inversión que siempre vamos a sostener”.

El Jefe de Gobierno invitó a los vecinos y turistas a participar de La Noche de la Ciudad en la muestra de La Rural, con entrada libre y espectáculos en vivo este sábado desde las 20 y con horario extendido hasta la medianoche.

Durante su discurso, Jorge Macri explicó que invertir en cultura es cuidar cada espacio de la Ciudad, como sus 31 bibliotecas, y también su identidad: "Cuando se ordenan las prioridades, la cultura no se relega: se fortalece y se potencia".

"La cultura expresa ese estilo de vida que nos define como porteños: una Ciudad abierta, inquieta, que debate y que siempre está produciendo algo nuevo y rompiendo paradigmas", dijo el Jefe de Gobierno.

Lo acompañaron en la inauguración del evento, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi. También el embajador de Perú (país invitado de esta edición), Carlos Alberto Chocano Burga, y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, junto al presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, escritores y personalidades de la cultura.

Jorge Macri explicó que durante su gestión “1 de cada 3 edificios de la red de bibliotecas fue totalmente renovado y puestos en valor”, y agregó: “En dos años casi duplicamos la cantidad de socios: pasamos de 90 mil a 170 mil miembros”.

Entre las nuevas incorporaciones al patrimonio de la Ciudad, el Jefe de Gobierno mencionó la Biblioteca Tomás Eloy Martínez, en la Casa de la Cultura, y la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges. También destacó la apertura de bibliosubtes, que replica modelos de ciudades como Madrid y Milán.

Y anunció dos grandes hitos para la proyección internacional de Buenos Aires: “La Ciudad fue convocada por primera vez para tener una participación especial en la Feria de Nueva York. Y se confirmó que el año que viene también estaremos en la Feria de Guadalajara, la más importante del mercado Hispanoaméricano”, dijo. Con relación a esto, afirmó: “Ese es el desafío: que lo que se escribe, se edita y se produce en la Ciudad también pueda crecer y proyectarse a nivel internacional".

Jornada inaugural de la Feria Internacional del Libro

Como parte de la jornada inaugural, cantó Fito Páez como “invitado sorpresa”. La gran fiesta del libro en la Ciudad se extenderá hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural de Palermo, de lunes a viernes de 14 a 22, y sábados, domingos y feriados de 13 a 22.

Entre las figuras internacionales que participarán se destacan el sudafricano J. M. Coetzee y el chino Mo Yan, premios Nobel de Literatura; los españoles Fernando Aramburu y Arturo Pérez-Reverte; y el cubano Leonardo Padura.

Con cada entrada se incluye un “Chequelibro” por $12 mil, para utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria, y cupones por el valor del ticket aplicables en la compra en todos los stands de libros. Se espera que más de 1 millón de lectores y más de 12 mil profesionales del sector visiten la muestra.

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En esta edición, la Ciudad contará con el stand 1.400 del Pabellón Amarillo. Allí habrá más de 100 actividades con escritores, filósofos, músicos, artistas, periodistas, chefs y científicos. Además, habrá propuestas especiales por el Año Borges, al cumplirse -el próximo 14 de junio- 40 años de la muerte del célebre escritor, con charlas con Martín Kohan, Sylvia Iparraguirre, Martín Hadis y Daniel Mecca.

También Buenos Aires llevará sus festivales al stand: Semana Negra con Claudia Piñeiro y Guillermo Martínez; Urgente!, para repasar los archivos de la última dictadura militar a 50 años del golpe de Estado de 1976; y La Bienal de Historieta, contada en viñetas en vivo.