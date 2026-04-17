Feria del Libro: la medida que tomó el Gobierno con los libros extranjeros

En las vísperas de una nueva edición de la Feria del Libro en Buenos Aires, el Gobierno tomó la decisión de eximir del pago de diversos impuestos a las importaciones de libros y materiales asociados que participen en la 50° de la Feria Internacional del Libro de CABA. La misma comenzará la próxima semana y culminará en el mes de mayo.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca facilitar la exhibición, obsequio y venta de producciones editoriales de países invitados, reafirmando a la Feria como un polo de intercambio cultural y comercial en la región, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Solamente serán beneficiados los libros, atlas, libros musicales y materiales complementarios como discos, videos, catálogos o elementos decorativos de stands, siempre que sean destinados exclusivamente al evento y provengan de las naciones participantes. El Decreto 255/2026 establece un monto máximo de US$15.000 por país participante para las mercaderías exentas, sobre valores FOB.

Además, la medida exime del IVA y de impuestos internos a la venta de los productos eximidos entre los visitantes al evento, siempre que correspondan dichos gravámenes. El objetivo es brindar un incentivo adicional a la compraventa directa durante los días de la exposición.

Feria del Libro (13).JPG Feria del Libro en Buenos Aires. Maximiliano Ríos/MDZ

Cuándo es la Feria del Libro en Buenos Aires

La Feria Internacional del Libro vuelve a la Ciudad de Buenos Aires para convertirse en uno de los eventos más relevantes de la cultura de América Latina. En su 50° aniversario, la feria abrirá sus puertas este 23 de abril, y durante casi tres semanas, miles de lectores, escritores, editoriales y profesionales del mundo literario se reunirán.

La elección de la fecha de inicio no es casual, ya que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor establecida por la UNESCO en 1995 porque coincide con el fallecimiento de grandes figuras de la literatura como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega, todos en 1616. El objetivo de fijar esa fecha se basó en fomentar la lectura a nivel mundial.

El tradicional predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, será nuevamente la sede del evento. Allí se desplegarán múltiples pabellones con stands editoriales, espacios culturales y salas para conferencias.